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أخبار العالم

إيران تتوقع عقد مفاوضات مع الجانب الأمريكي

السبت 23/يناير/2021 - 03:18 م
وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني
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قسم الخارجي
رجح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم السبت، دخول بلاده مفاوضات مباشرة وشاملة مع الولايات المتحدة لحل القضايا العالقة. 

وقال الوزير الإيراني في تصريحات إلى صحيفة اعتماد الإيرانية، إن إجراء مفاوضات شاملة مع الجانب الأمريكي لحل الخلافات العالقة حول قضايا النفط وأمن الخليج والسلام في أفغانستان. 

وأضاف: "هذا رأيي الشخصي وليس رأي النظام، نحتاج لرسم شكل العلاقة النهائية مع الولايات المتحدة".

وتابع أن انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي، أضاع فرصة اعادة العلاقات.

ومن ناحية أخرى، كشفت صحيفة لو فيجارو الفرنسية، عن إجراء أعضاء فريق الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، مفاوضات مع الجانب الإيراني حول احتمالات عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، منذ 3 أسابيع وحتى الآن، وذلك رغم تواجد دونالد ترامب في الرئاسة الأمريكية. 

وأوضح مصدر للصحيفة أن المفاوضات جرت في نيويورك، حيث مثل إيران، ماجد تاخت رافانشي، ممثل إيران في الأمم المتحدة ومبعوث أمريكي من جانب إدارة بايدن. 

وقال المصدر إن الغرض من هذه المفاوضات هو تحديد إطار للمفاوضات، وكيفية إعلان عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي من جديد، حيث ركزت المقابلات على عودة صارمة للبلدين إلى الاتفاق.
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