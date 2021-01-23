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يساهم في إنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة.. «الخدمة الوطنية» تعلن إجمالي مساحة ومميزات مشروع الفيروز

السبت 23/يناير/2021 - 03:55 م
اللواء مصطفى أمين
اللواء مصطفى أمين
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شيرين عادل
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.

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قال اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إنه في إطار جهود الدولة لتنمية الثروة الحيوانية وتعظيم منتجاتها من اللحوم والألبان، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة، تم التخطيط وتنفيذ عدة مشروعات في هذا المجال والأنشطة التكميلية المتعلقة بها.

وتابع اللواء مصطفي أمين، خلال كلمته في افتتاح مشروع الفيروز بشرق بورسعيد، أنه تم افتتاح 5 مجمعات مزارع الإنتاج الحيواني، في عدة مناطق مختلفة منها النوبارية والفيوم، بإجمالي طاقة استيعابية 60 ألف رأس ماشية للتربية والتسمين، وجار افتتاح 3 مجمعات أخرى.

وكشف عن مناطق الـ 3 مجمعات التي سيتم افتتاحها اليوم وهي مجمع بمنطقة قارون بالفيوم بطاقة استيعابية 10 آلاف رأس، وآخر بمنطقة النوبارية بطاقة استيعابية 5 آلاف رأس، ومجمع لإنتاج الألبان بالنوبارية بطاقة 2000 رأس من الأبقار الحلاب.

وأشار إلى أن هذه المجمعات بخلاف 6 مجمعات اخرى لمزارع الانتاج الحيواني والألبان بطاقة استيعابية  79 ألف رأس ماشية، يتم حاليا تنفيذهم في محافظات المنوفية ومطروح والوادي الجديد، الي جانب 2 مجزر الي بسفاجا والنوبارية، ومن المخطط الانتهاء منها في أغسطس القادم. 

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وقال اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إنه تماشيا مع جهود أجهزة الدولة المختلفة التى تقوم بالعديد من المشروعات العملاقة، الخاصة بالتنمية الشاملة فى الدولة المصرية، و بناءا على توجيهات الرئيس السيسي، يقوم جهاز الخدمة الوطنية بالمساهمة فى تلك الجهود بتنفيذ العديد من المشروعات فى مختلف المجالات، سواء كان فى مجالات الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي والحيواني والألبان.

وأضاف: "مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية"، خلال افتتاح الاستزراع السمكي شرق بورسعيد، أنه يتم المساهمة فى مشروعات الداجني والمزارع السمكية، والعديد من المشروعات الغذائية، كما أن الوطنية تشارك فى المشروعات الثقيلة ومشروعات التعدين المختلفة، بالإضافة إلى  من أنشطة الخدمات المتخصصة.

وتابع: " نشرف لافتتاح سيادتكم لبعض المشروعات الإنتاجية فى العديد من المواقع ومنها المزراع السمكية والخدمات الصناعية فى شرق بورسعيد، وأيضا مشروعات الدواجن فى محافظة الفيوم، ومجمعات الرخام والجرانيت".

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قال اللواء مصطفى أمين ، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، إن مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق بورسعيد يستخدم أحدث الطرق العلمية  فى مجالات الاستزراع السمكى لتنفيذ العمليات التصنيعية الخاصة بمنتجاته. 

وأضاف  " أمين  " خلال كلمته بإفتتاح  مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى  ، أن مشروعات الاستزراع السمكى تتيح العديد من الفرص لمختلف مستويات التأهيل العلمى.

وأشار  إلى أن هذا النوع من المشروعات تتعاظم مزاياه من واقع المؤشرات الإحصائية التي تم دراستها بالتنسيق مع وزارة الزراعة بأن الانتاج المحلى من اللحوم الحمراء يمثل 57% من احتياجات السوق المحلى ويتم المساهمة فى  تغطية جزء من باقى احتياجات المواطن المصرى من خلال الدواجن والطيور.

وأوضح أنه بعد افتتاح  المزارع السمكية فى غليون  فى نوفمبر 2017 يتم اليوم افتتاح مزارع سمكية والخدمات الصناعية التابعة لها فى بورسعيد والتى تم تنفيذها مع  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مساحة 16886 فداناً.

يساهم المشروع العملاق للاستزراع السمكى بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال.

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