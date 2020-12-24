الخدمة الوطنية: تمويل مشروعات للثروة الحيوانية بكافة محافظات الجمهورية

شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بهدف توفير رؤوس ماشية متميزة السلالات (للتربية والتسمين) لصغار المربين من المزارعين والشباب والسيدات ليقوموا بعمل مشروعات صغيرة للثروة الحيوانية بتمويل ميسر من جهاز تنمية المشروعات..





قام بتوقيع البروتوكول اللواء الدكتور فايز أحمد أباظة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.





وأكدت نيفين جامع أن توقيع هذا البروتوكول يأتى وفقا لخطة جهاز تنمية المشروعات التى تعتمد على التنوع في المشروعات التى يتم تمويلها في مختلف القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية مما يساعد على التوسع في اتاحة فرص عمل للمواطنين بشكل أكبر ويعمل في نفس الوقت على تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات الضرورية بأسعار مناسبة.





وأشارت نيفين جامع إلى أن هذا البروتوكول سيخدم قطاع عريض من صغار المربين الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة للثروة الحيوانية من خلال التمويل الذى سيقدمه جهاز تنمية المشروعات لمساعدتهم على شراء الرؤوس الحية المتميزة السلالات من الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني وأوضحت أن الجهاز سيقدم الدعم الفني لصغار المربين حيث سينظم ندوات تعريفية وارشادية لتدريبهم علي تربية الماشية والرعاية اللازمة لزيادة معدلات الإنتاج وتحسين الجودة..





وأشارت إلي أن هذا البرتوكول سيوفر الآلاف من فرص العمل للشباب بكافة محافظات الجمهورية ومن المتوقع أن يسهم في زيادة المطروح من اللحوم الحمراء ويساعد على تخفيض الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني ..





كما أشار اللواء دكتور فايز أباظة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيوانى، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار تبنى الدولة المصرية لسياسات جديدة تهدف إلى تدبير رؤوس الماشية الحية وتوزيعها على صغار المربين من المزارعين في مختلف محافظات الجمهورية بهدف دعم صغار المربين والمساهمة في تخفيض الفجوة الغذائية من البروتين الحيوانى وتوفير فرص عمل لشباب الخريجين بالإضافة إلى إعداد كوادر فنية مجهزة بأعلى مستوى تقنى وحرفى ويأتي هذا في إطار أهداف التنمية المستدامة ضمن خطة التنمية الشاملة للدولة 2030. وأكد أن دور الشركة يتخطى مجرد دعم صغار المربين إلى المشاركة الفعالة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية.





وأكد المهندس طارق شاش على اهتمام الجهاز بالتعاون والتنسيق مع كافة جهات الدولة ومؤسساتها لخدمة قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ورفع القدرات التنافسية لأصحاب هذه المشروعات و تقديم كافة اوجه الدعم المالي والفني والتسويقي لتطوير هذا القطاع وتوفير فرص عمل من خلاله وأن هذا البروتوكول سيتيح الفرصة للراغبين في اقامة مشروعات صغيرة للثروة الحيوانية أن يقيموا هذه المشروعات بتمويل من الجهاز ومن خلال سلالات ماشية متميزة ومضمونة من الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني.