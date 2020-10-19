الزراعة: تعاون مع الخدمة الوطنية لتوزيع ماشية محسنة وراثيا على صغار المربين

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن توقيع بروتوكول ثلاثى للتعاون بين كل من وزارة الزراعه وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والبنك الزراعى لتدبير روْوس ماشية مستوردة محسنة وراثيًا، سريعة النمو لتوزيعها على صغار المربين للتربية والتسمين.





وأوضح أن ذلك يأتى فى إطار تبنى الدولة لسياسات جديدة تهدف إلى زيادة المطروح من اللحوم الحمراء الجيده، والمساهمة فى تخفيض الفجوة الغذائية من البروتين الحيوانى.، والذى يتماشى مع دور وزارة الزراعة فى مجال تنمية الثروة الحيوانية، وذلك من خلال الدور القومى الذى يقوم به البنك الزراعى المصرى بتوفير التمويل اللازم لمختلف أنواع الأنشطة الحيوانية وتوفير التسهيلات الائتمانية للمربيين فى نطاق المشروع القومى للبتلو، وبما يتوائم أيضا مع الدور الوطنى لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية من تدبير وتوفير اللحوم الحمراء للمساهمة فى تخفيض الفجوة الغذائية من البروتين الحيوانى وضبط الاسعار.





واضاف القصير انه تم توقيع أيضا بروتوكول تعاون أخر ثنائى بين وزارة الزراعة وجهاز الخدمة الوطنية للتعاون فى مجالات الإنتاج الحيوانى والرعاية البيطرية بهدف تطوير وتعظيم الثروة الحيوانية والخدمات البحثية.





يأتى ذلك فى إطار تنفيذ سياسة الدولة فى مجال التنمية الزراعية، وخاصة فيما يتعلق بمجالات الإنتاج الحيوانى والرعاية البيطرية لتحقيق التطوير والتنمية المستدامة للثروة الحيوانية، وفى إطار مسئوليات وزارة الزراعة متمثلة فى (قطاعاتها وهيئاتها ومراكزها البحثية، وما تضمه من معاهد بحثية متخصصة) من مهام تتعلق بإعداد وإجراء الدراسات والبحوث الخاصة بتنمية وتحسين الإنتاج الحيوانى والسمكى والداجنى والإستفادة التطبيقية من نتائج تلك البحوث، وبما يتوائم مع مسئولية الشركة الوطنية للإنتاج الحيوانى، التى تعتبر واحدة من الجهات الإنتاجية لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والتى تهدف إلى بناء القدرات الفنية وزيادة الثروة الحيوانية ودعم أنشطة البحث العلمى، التدريب، وعملًا على تضافر جهود كل من وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية فى النهوض بالمشروعات الزراعية.





وأشاد وزير الزراعة بدور جهاز مشروعات الخدمه الوطنية فى توفير الرؤوس المستورده المحسنه مع تسليمها لصغار المربين من خلال البنك الزراعى المصرى مشيرا إلى أن بروتوكول التعاون فى هذا المجال حوالي 2 مليار جنيه وهو يمثل تدعيم اضافى من جانب جهاز الخدمه الوطنيه للمشروع القومى للبتلو وبما يتوائم مع مسئولية الشركة الوطنية للإنتاج الحيوانى، التى تعتبر واحدة من الجهات الإنتاجية لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والتى تهدف إلى بناء القدرات الفنية وزيادة الثروة الحيوانية ودعم أنشطة البحث العلمى والتدريب،





وأكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة على حرص الوزارة على تهيئة المناخ وفتح آفاق للإستثمارات الزراعيه بفرص تمويلية تحفيزية، مع العمل على تطوير ورفع كفاءة كافة مشروعات وأنشطة الثروة الحيوانية والسمكية والداجنه، طبقًا للمواصفات القياسية، والتى تحسن من جودة المنتج المحلى وتزيد العائد الإقتصادى.



