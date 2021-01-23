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أخبار العالم

20 مختبرًا حكوميًا وخاصًا لفحوصات كورونا بـ دبي

السبت 23/يناير/2021 - 03:58 م
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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أمينة الدسوقي
حدثت هيئة الصحة بدبي، قائمة المختبرات المعتمدة لإجراء فحوصات فيروس «كورونا» المستجد " كوفيد-19"، لتصبح 20 مختبرًا حكوميًا وخاصًا، مشددة على اقتصار أخذ مسحات الفحص، على بعض المرافق الصحية، وهي: المستشفيات، والعيادات الخارجية المرخصة، ومراكز جراحة اليوم الواحد من الفئتين (ب) و (ج)، ومقدمو الرعاية الصحية المنزلية المرخصون.

وأوضحت الهيئة، وفقا لصحيفة الإتحاد أن المختبرات المعتمدة لفحوصات كوفيد-19 تشمل: أجيومكس البرشاء جنوب 2، مختبر مستشفى الجليلة بمدينة دبي الطبية، مستشفى الزهراء الخاصة بالبرشاء، المستشفى الأميركي بعود ميثاء، مينا لاب بالقوز 4، مستشفى الإمارات التخصصي بمدينة دبي الطبية، يوروفينز بيومينيس بالبدع. 

وكانت أعلنت الصحة الإماراتية، اليوم السبت، تسجيل 3566 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و7 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

وقالت الصحة الإماراتية إنها أجرت 174 ألف و172 فحصا، وسجلت 4051 حالة تعافي من الفيروس.

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