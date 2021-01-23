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توك شو

النتيجة بعد 80 دقيقة.. روبوت ياباني جديد يجري فحص كورونا.. فيديو

السبت 23/يناير/2021 - 04:31 م
كورونا
كورونا
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قسم التوك شو
عرضت القناة الأولى المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا عن استخدام روبوت ياباني جديد يجري فحص كورونا في أقل من 80 دقيقة.

وأشار التقرير إلى أن هناك نموذج روبوت جديد يجري فحوص المرض كوفيد 19 عرضته اليابان ويمكنه الكشف عن النتائج خلال حوالي 80 دقيقة، بعد أن يستخدم ذراع آلية في أخذ عينة من الأنف.

وأضاف التقرير أن نموذج الروبوت يستخدم ذراعا آلية يحركها البشر لأخذ العينات وإجراء فحص تفاعل البلمرة المتسلسل ال Pcr، ويمكنه إجراء فحوص على ما يصل إلى 2000 عينة كل 16 ساعة.

وقالت الشركة المصنعة لهذا النظام الآلي، إنه يمكن وضعه في حاوية عادية على متن شاحنة ونقله إلى الاستادات ومدن الملاهي وغيرها من أماكن التجمعات.

وتواجه حكومة رئيس الوزراء الياباني انتقادات بسبب قلة الفحوص التي تجريها البلاد، كما تتعرض لضغوط لتؤكد سيطرتها على الجائحة، بينما لم يتبقي على انطلاق دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية المقررة في طوكيو سوي أقل من 200 يوم، ولم يبدأ التطعيم ب لقاح الوقاية من فيروس كورونا في اليابان بعد.
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