محافظ المنيا يقود حملة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق

قاد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد ، حملة مفاجئة صباح اليوم لرفع مجموعة من الإشغالات والتعديات على حرم الطريق أمام جامعة المنيا، بهدف إعادة الانضباط بعدد من أحياء مدينة المنيا، حيث تم خلال الحملة رفع وإزالة 9 حالات لتعديات واشغالات على حرم الطريق، وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.





طالب المحافظ العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا بفحص ومراجعة الموقف العام لجميع المنازل والمنشات الواقعة بحرم الطريق وعرض تقرير مفصل حولها.





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أكد المحافظ، أن تلك الحملات اليومية مستمرة من أجل القضاء على العشوائيات والتعديات التي تسئ إلى المظهر الحضاري للمدينة وتسبب إعاقة للمرور بالطريق العام ، مشيرًا إلى استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمراكز يوميًا لتحقيق الانضباط للشوارع مع إلزام أصحاب المحلات التجارية بعدم التعدي على حرم الطريق، لافتًا إلى أنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء نهائيًا على جميع المظاهر العشوائية بالمحافظة.





شدد المحافظ على انه لن يقبل أي تهاون أو تقصير في تنفيذ القانون، موجهًا رؤساء المراكز بالتصدي بكل حسم وردع للمخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون، وإزالة كافة التعديات والإشغالات.





وفي سياق متصل أعلن اللواء المحافظ بدء الاجراءات الخاصة بنقل تبعية مستشفي ملوي العام بعد تطويرها إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك تنفيذا لقرار رئاسة مجلس الوزراء بنقل تبعية بعض المستشفيات، التابعة لمديريات الشئون الصحية بعدد من المحافظات إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان.





وقال انه قد تم انهاء الإجراءات الخاصة بنقل تبعية مستشفي سمالوط المركزي، وسيتم في الفترة القادمة إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل تبعية مستشفي ديرمواس المركزي بعد تطويرها، ليصبح لدي المحافظة 3 مستشفيات تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان.



