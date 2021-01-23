رئيس الزمالك يؤازر الفريق أمام أسوان

حرص اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، على الحضور لمقصورة ملعب بتروسبورت لمؤازرة الفريق في لقاء أسوان، والذي يجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.



