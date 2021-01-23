شريف عرفة يقارب على الانتهاء من النمس والإنس لـ محمد هنيدى

قارب المخرج شريف عرفة على الانتهاء من مرحلة مونتاج فيلمه الجديد "النمس والإنس" وذلك تمهيدًا لعرضه فى الفترة المقبلة حيث لم يتم تحديدًا موعد نهائى لعرضه فى دور العرض.

فيلم "النمس والإنس" يعود به الفنان محمد هنيدى بعد فترة غياب حيث كان آخر أعماله "عنتر بن بن بن شداد" ويشاركه البطولة فيه منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، جنيا ماهر، عارفة عبد الرسول وتأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.





ويقدم الفنان محمد هنيدى فى الفيلم شخصية موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده.



