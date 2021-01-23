بعد وصولها إلى نصف مليون متابع.. سوسن بدر توجه رسالة إلى جمهورها على إنستجرام | شاهد





وعلقت سوسن بدر، قائلة: " شكرًا من كل قلبي علي نص مليون متابع في وقت قصير!.. مش قادره اقولكم وجودي معاكم هنا و التواصل بينا قد ايه مفرحني ومخليني اشوف حاجات كتير بشكل مختلف .. بعنيكم و بحبكم ! شكرًا لكل واحد فيكم هنا .. شكرًا ".



وشاركت الفنانة سوسن بدر كضيفة شرف في أحداث فيلم "وقفة رجالة" بطولة ماجد الكدوانى وسيد رجب وبيومى فؤاد وشريف دسوقى، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائية.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول 4 أصدقاء يقررون كسر الروتين واستعادة أيام الشباب من خلال رحلة يقومون بها إلى أحد الفنادق بشرم الشيخ.

فيلم «وقفة رجالة» من بطولة ماجد الكدواني وسيد رجب وبيومي فؤاد وشريف دسوقي وأمينة خليل ومحمد سلام، إخراج أحمد الجندي.

وجهت الفنانة سوسن بدر الشكر لمتابعيها على موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " بعد ان بلغ عدد متابعيها نصف مليون متابع، ونشرت عدة صور تحتوى على عدة اطلالات لها .