مهن نجوم الفن قبل الشهرة.. أحمد عز في الفنادق ومحمود عبدالمغتي عامل في مصنع للطوب

منهم من عمل في مجال تخصصه الدراسي، ومنهم من عمل في مهنة بعيدة كل البعد عن مجاله، والبعض الآخر عمل من أجل لقمة العيش.

ونرصد فى التقرير الآتي ابرز مهن نجوم الفن..

أحمد عز

عمل الفنان أحمد عز في مجال الخدمة الفندقية، قبل أن يتجه للعمل موديل بالكليبات، وهو ما مهد له الطريق للدخول إلى الوسط الفني في أول بطولة له بفيلم "مذكرات مراهقة" مع المخرجة إيناس الدغيدي.





تامر حسنى

عاش فترة مادية صعبة في طفولته فعمل في مهنة البناء، ومن ثم عمل في محطة وقود، وكذلك عمل بائعًا متجولًا للعطور، الى ان دخل مجال الغناء واصبح من أبرز النجوم العرب.





محمود عبدالمغني

الفنان محمود عبدالمغني قال في حوار مع الفنان أشرف عبدالباقي ببرنامج " قهوة أشرف"، إنه عمل في مصنع للطوب في منطقة الوراق قبل شهرته، من أجل توفير الأموال. وكان يتقاضى حينها 65 قرشًا في اليوم.





صبري فواز

عمل في شركة اتصالات ومدرس لغة عربية بسبب أن العمل في المسرح لم يكن يوفر له ما يحتاجه.





داليا البحيرى

كانت مرشدة سياحية وعملت موديل في كليبات وظهرت مع المطرب علي الحجار في كليب "عيون كحيلة" ثم اكتشفاها المخرج رأفت الميهي وقدمها في السينما ومن هنا جاءت شهرتها وتركت مجالها لتدخل مجال آخر وهو التمثيل .





خالد صالح

عمل الفنان الراحل خالد صالح في التجارة، وقال إنه اشترك مع شقيقه الأكبر في فتح مصنع صغير للحلويات، قبل تحقيقه الشهرة وتفرغه للفن.





على الحجار

شعور الفنان علي الحجار أن والده الفنان إبراهيم الحجار يمر بأزمة مالية صعبة دفعته لاتخاذ قرار بالعمل كصبي مكوجي وعمره لم يكن يتجاوز وقتها العشر سنوات، لكن فور علم والدته بذلك قررت حبسه في المنزل وقامت بتوبيخه وعاقبته .





حمادة هلال

عانى من ازمة مادية فى طفولته دفعته للعمل وعمره لم يتجاوز السبع سنوات، وعمل بالنجارة، كما عمل بالمقاهي في أيام أجازته من المدرسة، وذلك لمساعدة أسرته ماديا.