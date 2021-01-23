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رياضة

مسحة كورونا وإنذار شديد اللهجة.. سموحة يستعد لمواجهة المقاولون

السبت 23/يناير/2021 - 06:25 م
لاعبو سموحة
لاعبو سموحة
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حسام الحارتي
خضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة للمسحة الطبية الخاصة بالكشف المبكر عن فيروس كورونا  قبل 72 ساعة من مواجهة المقاولون اللعرب وفقا لتعليمات مسئولى اتحاد الكرة.

وأغلق الجهاز الفنى لسموحة  بقيادة أحمد سامى  صفحة مباراة بيراميدز الأخيرة فى الدورى من أجل التحضير لمباراته ضد المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الدورى العام حيث يتدرب الفريق اليوم بدون الحصول على راحة استعدادا لمواجهة المقبلة.

وقرر المدير الفنى "للموج الأزرق" طى صفحة مباراة بيراميدز تماما وعدم التركيز عليها وذلك للتحضير للمواجهات المقبلة، خاصة أن المشوار مازال طويلًا وسموحة لديه هدف يسعى لتحقيقه.

ووجه أحمد سامى انذارا شديد اللهجة إلى لاعبيه بسبب الأخطاء الدفاعية التى ارتكبت فى مباراة بيراميدز أمس والتى تسببت فى فقدان نقطتين رغم الأداء الجديد من الفريق طوال المباراة.

ى الوقت ذاته لم تتضح موقف النهائى بالنسبة لمصطفى فتحى الوافد الجديد من الزمالك بعد تعرضه لإصابة قوية فى أنكل القدم ، حيث أثبتت الأشة التى خضع لها اللاعب أمس اصابته بكدمة قوية أدت إلى تورم القدم، وسيحاول الجهاز الطبى تجهيز اللاعب من أجل اللحاق بمباراة "الموج الأرزق" القادمة أمام الذئاب خاصة وأنه من العناصر الهامة التى يحتاجها الجهاز الفنى فى المباريات المقبلة.

وأبدى أحمد سامى المدير الفنى للفريق حزنه على التعادل الإيجابى أمام بيراميدز خاصة وأنه كان يتمنى ان يحصد نقاط المباراة الثلاثة للمنافسة على مركز فى المربع الذهب للدورى.
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