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أخبار العالم

البيان الختامي لمباحثات بوزنيقة: تشكيل فرق عمل لتوزيع المناصب السيادية في ليبيا

السبت 23/يناير/2021 - 07:01 م
اتفاق الأطراف الليبية
اتفاق الأطراف الليبية في بوزنيقة على تشكيل فرق عمل
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قسم الخارجي
أكد البيان الختامي لاجتماعات الأطراف الليبية في مدينة بوزنيقة المغربية، الاتفاق على تشكيل فرق عمل تتولى اتخاذ خطوات بشأن المناصب السيادية.

وأعلن البيان اتفاق الأطراف الليبية على دعم الجهود في ملتقى الحوار السياسي لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية في ليبيا.

وشدد البيان الختامي للمحادثات الليبية على "مراعاة التوازن الجغرافي في التعيينات إلى جانب الكفاءة"، بحسب "روسيا اليوم".

وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أعلن وقت سابق عن تطور في الحوار السياسي الليبي على مستويات عدة وكلها عناصر تدعو للتفاؤل.

وأضاف بوريطة في كلمة خلال الجلسة الجلسة الختامية للاجتماعات الليبية في مدينة بوزنيقة المغربية، أن بلاده حريصة على وقف التدخلات الخارجية في ليبيا.

وشدد على أن استقرار ليبيا من استقرار المغرب، مؤكدا أن بلاده ستظل منخرطة بشكل بناء في حل الأزمة الليبية.

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