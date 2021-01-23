أول رد فعل من حمدي فتحي على عدم ظهوره في فيلم "سر التاسعة" | شاهد





وشارك فتحى استورى احد متابعية يدعى "شادى جميل" عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام.





وكتب شادى جميل: " طبعا زي أي حد أهلاوي، اتفرج على الفيلم الوثائقي سر التاسعة، اتبسط من الفيلم، بس استغربت، إن فيه لعيبة مش موجودة في الفيلم، وأكتر حد استغربته إنه مش موجود كان حمدي فتحي".





وتابع: "وبصراحة اتصدمت أكتر لما كلمت حمدي وعرفت انه صور وسجل زي كل اللاعيبة، الفيلم ده لما يتشاف، بعد عشرين سنة، اللي هيتفرج هيقول، ان اللي في الفيلم دول، هما اللي كسبوا واحدة من اهم البطولات في تاريخ النادي وبقية اللاعيبة اللي شركت حقها هيضيع".









واختتم : كل لاعب شارك ولو دقيقة واحدة في البطولة وكان سببا في الفوز أبسط حقوقه، أنه يبقى موجود في الفيلم".





ويرصد الفيلم كواليس وأسرارًا تذاع للمرة الأولى في رحلة تتويج فريق الكرة ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، التي قادته إلى العودة من جديد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في قطر خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

ويتضمن فيلم «سر التاسعة» رصد جولات فريق الكرة في رحلاته الخارجية والمعسكرات الداخلية ورحلات الطيران ومحاضرات المدربين قبل وبعد المباريات، إضافة إلى أحاديث اللاعبين عقب كل المباريات، وأيضا تفاصيل يكشفها الجهاز الفني واللاعبون للمرة الأولى عن كواليس التتويج بالبطولة الإفريقية.

كان مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، وجه الشكر إلى الدكتور مهند مجدي، عضو المجلس، المشرف على الفيلم الوثائقي، وكذلك إدارة الإعلام والقائمين عليها، في ضوء الجهد الكبير الذي بذله فريق العمل لإخراجه بالشكل الذي يليق بقيمة التتويج باللقب الإفريقي الغالي.

هاجم حمدى فتحى نجم النادى الاهلى فيلم "سر التاسعة" الذي بُث مساء أمس، لتوثيق مشوار وإنجازات الفريق خلال بطولة دوري أبطال إفريقيا بسبب بسبب عدم ذكره في الفيلم.