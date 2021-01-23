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تعليم

60 فدانا وتعمل العام المقبل.. تفاصيل إنشاء جامعة حلوان الأهلية

السبت 23/يناير/2021 - 08:16 م
جانب من اجتماع المجلس
جانب من اجتماع المجلس
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إسلام خالد
شدد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم والبحث العلمي فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذى اقيم اليوم السبت بجامعة حلوان، علي أهمية متابعة مشروع إنشاء الجامعات الاهلية الجديدة وسرعة مراجعة البرامج التعليمية ودراسات الجدوى الفنية، مشيرًا للحاجة لمراجعة الخطة الخمسية بشأن تعيين المعيديين بالجامعات لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة للجامعات الاهلية الجديدة.

وننشر لكم فى صدى البلد تفاصيل إنشاء جامعة حلوان الاهلية حيث قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه تم تخصيص مساحة 60 فدانا من داخل الحرم الجامعى لجامعة حلوان لتكون جامعة حلوان الأهلية التطبيقية وتم رصد 100 مليون جنيه كحصة أولى للجامعة للمشاركة فى هذه الجامعة.

وأضاف الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أنه من المتوقع أن تضم جامعة حلوان الأهلية التطبيقية الجديدة 7 كليات بعضها ذات تخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل محليا. 


وأوضح الدكتور ماجد الى أن الكليات التى سوف يتم أفتتاحها فى جامعة حلوان الاهلية هى كليات:الطب - طب الاسنان - كلية العلوم الإنسانية التطبيقية و تضم برنامج ترجمة وبرنامج للعقود القانونية، حيث تعتبر كليات آداب وحقوق وتربية بإجمالى 3 برامج مختلفة بداخل كلية العلوم الإنسانية التطبيقية.

ونوه نجم إلى أن جامعة حلوان الاهلية تشهد كليات وتخصصت غير متواجده أو قلية العدد فى  كليات الجامعات المصرية حيث سوف يتم إنشا كلية العلاج الطبيعي حيث انه لا يوجد سوي 4 كليات فقط للعلاج الطبيعي فى مصر، كما ستشمل الجامعة أيضآ انشاء كلية الإدارة الرقمية . 

والفت نجم الى انه من المقرر أن تبدأ الدراسة فى جامعة حلوان الأهلية التطبيقية مع العام الدراسي القادم حيث تكون جاهزة لاستقبال الطلاب على الأقل بكلية أو كليتين العام الجامعى 2021/ 2022 . 

واجرى المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري اليوم السبت 23-1-2021 في رحاب جامعة حلوان برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس والسادة رؤساء الجامعات.

وفي بداية الاجتماع وجه الدكتور خالد عبدالغفار الشكر لجامعة حلوان على استضافتها جلسة المجلس اليوم، وقدم الوزير التهنئة لمجلس النواب بمناسبة بدء الفصل التشريعي الثاني كما هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي لانتخابه رئيسًا للمجلس وكذلك السادة وكيلي المجلس، وخلال الجلسة هنأ و كرم المجلس الدكتور جمال حلمي السعيد رئيس جامعة بنها السابق لتعيينه عضوا بمجلس النواب كما قام السيد الوزير بإهدائه درع المجلس الأعلى للجامعات.

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