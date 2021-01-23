الدوري الألماني| ماينز يهزم لايبزج.. ليفركوزن يسقط أمام فولفسبورج

إقتنص نادي ماينز الألماني فوز صعب من صاحب المركز الثاني "لايبزج" ليحرمه من المنافسة على صدارة ترتيب الدوري الألماني.

وفاز ماينز صاحب المركز قبل الأخير منذ قليل 3 - 2 ليجمع 10 نقاط ويستقر لايبزج في المركز الثاني برصيد 35 نقطة متخلفا عن نادي "بايرن ميونخ" المتصدر بفارق 4 نقاط ضمن منافسات الجولة 18 بالبوندزليجا.





سجل أهداف ماينتس موسى نياخات "هدفين" في الدقيقتين 24 و35، و ماينتس لياندرو مارتينس، في الدقيقة 51. بينما سجل لـ لايبزخ تايلر ادمز، في الدقيقة 15، وويلي اوريان في الدقيقة 30.





وشهدت المباراة 5 كروت صفراء كان نصيب لايبزخ أربعة منهم بقيادة المدرب، جوليان ناجيلسمن، وأظهر ماينتس، الذي يعاني شبح الهبوط، أداء قوي بقيادة المدرب، أخيم بيربزر، على أرضية ملعب "أوبل أرينا" وسجل نادي "اينتراخت فرانكفورت" فوزا ساحقا على نادي "أرمينيا بيليفيلد" 5/1 في مباراة في مباراته المثيرة التي أقيمت الليلة الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة.





وحصد فرانكفورت ثلاث نقاط سهلة بقيادة المدرب، أدي هوتر، ليصعد بهم أربع مراكز في منافسات الجولة 18 ويصل الى المركز السادس في ترتيب البوندزليجا.





وافتتح فرانكفورت التسجيل عن طريق اللاعب، أندري سلفا في الدقيقة 25، وأضاف فيليب كوستيتش الثاني في الدقيقة 27، ثم أندري سيلفا في الدقيقة 33، بينما حاول نادي بيليفيلد تعديل النتيجة ليسجل الهدف اللاول عن طريق هجمة قوية أنهاها اللاعب سيرجيو كوردوفا بالتسجيل في الدقيقة 36 ثم أضاف جوكيم نيلسون الهدف الرابع لأنتراخت في الدقيقة 51 ليعزز زميله لوكا يوفيتش النتيجة بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة75، في مباراة مشوقة إستضافها ملعب "شيوكو أرينا".





وبهذه النتيجة يستقر بيليفيلد في المركز 15 في ترتيب الدوري، بقيادة مدربه أوي نيوهاوس.





وتلقى فريق "بايرليفركوزن" هزيمة اليوم من نادي "فولفسبورج" بهدف دون مقابل يتسارعا على المركزي الثالث والرابع ي 32 نقطة لكلا الفريقين.





وأظهر ليفركوزن أداء مميز في الدوري الألماني حتى الأن بقيادة المدرب، بيتر بوزيس، مكن الفريق من المنافسة على صدارة الترتيب العام للدوري قبل أن يخسر الليلة من، أبناء المدرب، أوليفر جلاسنر بملعب "باي أرينا".





وفاز ليفركوزن على نادي بروسيا دورتموند الثلاثاء الماضي في أداء أكثر من رائع جعلته أقرب للصدارة.





وسجل الليلة هدف فولفسبورج لاعب حط الوسط، يردل باكو، في الدقيقة 35 من الشوط الأول، ليرتفع رصيده الى 3 أهدف في 17 مشاركة مع فريقه هذا الموسم.





وفاز نادي"فرايبورج" الليلة، السبت، بقيادة المدرب، كريسيان ستريش، على نادي "شتوتجارت، بقيادة، بيليجرينو ماتارازو، بهدفين مقابل هدف. سجل أهداف فرايبورج، ديميروفيتش، في الدقيقة 14 من الشوط الأول، ويونج جونج في الدقيقة 38.





بينما سجل هدف شتوتجارت الوحيد اللاعب سيلاس وامانجيتوكا، في الدقيقة 8 من عمر المباراة التي إستضافها ملعب "شوارزوالد شتاديون". ويرتفع رصيد ستريش الى 27 نقطة ليحتل المركز التاسع، بينما يتجمد رصيد ماتارازو عند 22 نقطة تبقيه في المركز العاشر من ضمن الجولة 18 من منافسات الدوري الألماني.





وفاز نادي "أوجسبورج" بهدفين مقابل هدف ليحرم نادي "يونيون برلين" من تقدمه في ترتيب البوندزليجا، ويصعد مركز واحد ليصبح في المرتبة 11. سجل هدفي اوجسبورج اللاعب المتألق، فلوريان نيدرليحنر، في االدقيقة 17 و 47 من عمر الشوط الأول، بينما سجل هدف برلين الوحيد اللاعب، ماركوس انجفارتسن.





وشهدت المباراة، النتي استضافها ملعب " إمبوليس أرينا"، أداء متوسط من الفريقين ولم. ورغم إستحواز برلين نسبيا في المباراة الا انه لم يتمكن من معادلة النتيجة بقيادة المدرب، أرس فيشر، ليبقى في المركز التامن في ترتيب الدوري.





يذكر أن مباريات الدوري الألماني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.