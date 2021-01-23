هل الأفلام الاباحية تنزع البركة؟ الإفتاء: خربت بيوت مشاهديها

قال أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الطلاق أمر مشروع وجعله بابا حيث استحالة العيشة ، مشيرا إلى أن الحياة الزوجية لها قداسة.

وأضاف أمين الفتوى خلال لقائه على فضائية " ام بي سي مصر" أن السهولة في الزواج أدى إلى سهولة في الطلاق، كما أن الأفلام الاباحية كانت سببا في خراب البيوت ومحت منها البركة.





وأوضح أن التمرد على الدور الأبوي ومشاكل الزوجية سببا في المشاكل، كما أن الأب كان يتدخل لكن الأن لا يوجد، مضيفا أن هناك ظاهرة سلبية وهو أن هناك تمرد على السلطة الأبوية .









قال أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الله سمح للمجتهد أن يتعامل مع الأدلة الشرعية مشيرا إلى أن علماء الفقة قالوا إن الفقه من باب الظنون.





وأضاف أمين الفتوى أن معظم الفقه ظني والفقة من باب الظنون، مشيرا إلى أن هناك مساحة صغيرة اسمها القطعي التي نعبر عنها أنها نواة الدين او التي غير قابلة للتفتيت وتعبر عن هوية الدين.





وتابع: ادعاءات كثيرة الفترة الماضية منها نبوءة محمد أن فيها قولان، وهناك تشكيك في الصلاة وتحليل شرب الخمر، مؤكدا أن هذه الأساسيات لا نقاش فيها.. وتابع: بعض المخرفين يدعون أن صلاة الظهر غير موجودة في القران الكريم .

قال أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن جمهور العلماء حرَم بيع الخمر أو التجارة فيها، مشيرا إلى أن الإمام أبو حنيفة فقط، قال: "يجوز في بلاد غير المسلمين؛ لأن لها تقليدا خاصا، وحكما خاصا".



