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تعليم

التعليم تعلن إتاحة الكتب الإلكترونية والاختبارات الاسترشادية عبر هذا الرابط

السبت 23/يناير/2021 - 08:47 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياســـمين بدوي
‏أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، انه قد تم إطلاق منصة التعليم المصري على   https://eduhub.moe.gov.eg

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي للمديريات التعليمية : تعد منصة التعليم المصري هي الدليل الشامل للعام الدراسي ، حيث يمكن من خلالها التعرف على كل المعلومات و الأدوات اللازمة للعام الدراسي 2020 / 2021 والتي تخدم كل من الطالب والمعلم و ولي الأمر ، من حيث المنصات الإلكترونية المختلفة للتعلم ، ومنصة البث المباشر  للقنوات التعليمية (مدرستنا ١ ومدرستنا ٢ )  ومصر التعليمية و تردد هذه القنوات‏ وجداول البث الخاصة بها 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم انه تم اتاحة جميع الكتب الإلكترونية و التفاعلية والاختبارات الإسترشادية على بوابة التعليم الإلكتروني والتي يمكن الوصول إليها من خلال الدخول على   https://elearning1.moe.gov.eg

‏كما أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم اتاحة البريد الإلكتروني الموحد ،  والذي يخدم اكثر من 20,000,000 طالب من الصف الرابع الابتدائي حتى المرحلة الثانوية ودبلومات الفنية ، وجميع معلمي التعليم العام والفني لجميع المدارس الحكومية والخاصة

‏وشددت وزارة التربية والتعليم على جميع المدارس بجميع مراحلها ، ضرورة  اتاحة هذه المعلومات و ضمان حصول كل طالب على الكود الخاص به من إدارة المدرسة ، لتفعيل الحساب المدرسي الموحد والاستفادة من تطبيقات أوفيس 365 المختلفة ، وكذا المنصات المتاحة لدى وزارة التربية والتعليم
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