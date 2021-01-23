التعليم تعلن إتاحة الكتب الإلكترونية والاختبارات الاسترشادية عبر هذا الرابط

‏أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، انه قد تم إطلاق منصة التعليم المصري على https://eduhub.moe.gov.eg





وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي للمديريات التعليمية : تعد منصة التعليم المصري هي الدليل الشامل للعام الدراسي ، حيث يمكن من خلالها التعرف على كل المعلومات و الأدوات اللازمة للعام الدراسي 2020 / 2021 والتي تخدم كل من الطالب والمعلم و ولي الأمر ، من حيث المنصات الإلكترونية المختلفة للتعلم ، ومنصة البث المباشر للقنوات التعليمية (مدرستنا ١ ومدرستنا ٢ ) ومصر التعليمية و تردد هذه القنوات‏ وجداول البث الخاصة بها





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وأوضحت وزارة التربية والتعليم انه تم اتاحة جميع الكتب الإلكترونية و التفاعلية والاختبارات الإسترشادية على بوابة التعليم الإلكتروني والتي يمكن الوصول إليها من خلال الدخول على https://elearning1.moe.gov.eg





‏كما أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم اتاحة البريد الإلكتروني الموحد ، والذي يخدم اكثر من 20,000,000 طالب من الصف الرابع الابتدائي حتى المرحلة الثانوية ودبلومات الفنية ، وجميع معلمي التعليم العام والفني لجميع المدارس الحكومية والخاصة



