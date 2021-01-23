"شرط" للتخرج.. كل ما تريد معرفته عن مقرر القضايا المجتمعية لطلاب الجامعات

وافق المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الشهري، اليوم السبت 23-1-2021 في رحاب جامعة حلوان ، على تقرير اللجنة المشكلة لدراسة واعداد مقرر القضايا المجتمعية.





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وشدد المجلس الاعلى للجامعات، على أن تكون الدراسة في هذه القضايا متطلب تخرج لجميع طلاب الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة.





ومن جهته، قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، ان مثل هذا القرار يرفع درجة وعي الطالب الجامعي بقضايا مجتمعه ، مشيرا الي ان المقرر يجعل الطالب يبدأ حل مشكلات المجتمع ويحللها دون ووجود اي صعوبات تواجه .





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وأضاف الدكتور تامر خلال تصريحاته لصدي البلد ان المقرر يعالج ويحلل المشكلات المجتمعية وهي عبارة عن زيادة نسب الطلاب _ الزيادة السكانية-حقوق الانسان -الشفافية ومكافحة الفساد وكل ما يتعلق بمشاكل المجتمع .





وأكد الخبير التربوي ان هذا المقرر لايقتصر علي الكليات النظرية فقط ولكن لجميع الطلاب وهذه خطوة جيدة من وزارة التعليم العالي لحل المشاكل المجتمعية بسهولة .





وأشار الدكتور الي انه يمكن لاساتذه علم الاجتماع والنفس تدريس هذا المنهج منوها ان بالجماعات يوجد انتداب داخلي للكليات العملية التي لايوجد بها هذا التخصص