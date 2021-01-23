محافظ الغربية يكلف مديرية التضامن بصرف تعويضات لأسر ضحايا المنزل المنهار.. صور

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم، توجيهاته إلي المحاسبة أماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بحصر المصابين والوفيات، وحصر بالخسائر الماديـة، وصرف المبالغ المالية وفقًا للقرار الوزاري الخاص بالإغاثة رقم 86 لسنه 2019 الصادر في هذا الشأن، من بند الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بواقع: 10000 جنيه لرب الأسرة المتوفى ، و5000 جنيه للمتوفى، و2000 جنيه للمصاب وإعاشة لكل فرد لمدة 5 أيام بواقع 1250 لكل فرد.









وكانتت غرفة عمليات محافظة الغربية تلقت صباح اليوم السبت، بلاغًا بانهيار أحد المنازل بمنطقة أبو راضي بحي أول المحلة الكبرى في تمام الساعة 11:22 صباحًا.





توجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إلى موقع الحادث ووجه جميع الأجهزة التنفيذية بالمحلة الكبرى بالتعاون مع رجال الحماية المدنية في رفع أنقاض المنزل المكون من 5 طوابق.





كما وجه المحافظ بإخلاء العقارات المجاورة من السكان دون المنقولات كإجراء احترازي، لحين الانتهاء من رفع الأنقاض .





تابع المحافظ قيام رجال الحماية المدنية بأعمال انتشال الضحايا والمصابين والتي أسفرت عن انتشال جثث 6 ضحايا و 2 مصابين وتم نقل الضحايا إلى مشرحة مستشفى المحلة الكبرى لحين مباشرة النيابة لأعمالها، موجهًا بفصل جميع المرافق لحين الانتهاء من رفع الأنقاض ، والدفع بجميع المعدات والسيارات اللازمة لرفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار وعمل كوردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حمايةً لأرواح المواطنين.





كما قرر المحافظ تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب انهيار العقار، ومعاينة العقارات المجاورة وعرض تقريرها خلال 48 ساعة .





كما تم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني بالمحلة الكبرى لتقديم سبل الإعانة والإغاثة الفورية للأسر المتضررة بواقع : 1000 جنيه لكل فرد و15 ألف جنيه لكل أسرة ومساعدات طبية وعينيه ( بطاطين / مراتب / مواد غذائية / مواد تطهير / الإسعافات اللازمة)





وتقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بخالص التعازي لأسر الضحايا داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.



