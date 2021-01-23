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فن

تعبان أوي .. زوجة حمد السقا تطلب الدعاء لوالدها خبير التجميل محمد الصغير.. شاهد

السبت 23/يناير/2021 - 09:49 م
صدى البلد
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سيد احمد
كشفت الإعلامية مها الصغير عن  الحالة الصحية لوالدها خبير التجميل محمد الصغير موضحة  أنه لا يزال مريض للغاية، ونشرت صورة قديمة له معها عبر حسابها على "انستجرام" .

وعلقت مها على الصورة قائلة " محمد الصغير ابويا و حب عمري حبيبي و نور عيني و حرمه امي اجمل و اقوي و اطيب قلب ملكه العلايلي ارجوا الدعاء له بالشفاء العاجل اسألكم الدعاء لإنه تعبان اوي اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفي أبي وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير. 

اللهم اشفِ أبي فأنت القوي وهو الضعيف فلا شافي سواك، اللهم أنت أعلم بحاله وبوجعه، اللهم اشفي ابي شفاءً لا يغادر سقمًا ورد عليه صحته وعافيته ".

وطالبت الفنانة حلا شيحة من متابعيها الدعاء ل محمد الصغير والد الاعلامية مها الصغير زوجة الفنان احمد السقا بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. 

وكتبت حلا شيحة عبر حسابها بإنستجرام قائلة: "محمد الصغير انسان عزيز علي قلوبنا ..انا ادعوا له كل لحظة ان يشفيه رب العالمين و يعافيه فهل ممكن تدعوا له معايا جميل اننا ندعي لبعض و نتبادل الدعاء و هو يحتاج لدعائنا جميعًااللهم انت الشافي اللهم اشفي عبدك محمد شفاءًا تامًا لا يغادره سقما ورده يارب لاولاده و احفاده و كل احبابه امين يارب العالمين".

كان الفنان أحمد السقا طالب متابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام  الدعاء لحماه محمد الصغير بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد. 


وقال احمد السقا : "اللهم أذهب البأس رب الناس، أشف وأنت الشافى، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يارب العالمين، اللهم إنى أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك إنك على كل شيء قدير". 
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