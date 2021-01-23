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مصر رقم 3 عالميا في إنتاج البلطي.. وزير الزراعة: أسماك المزارع السمكية أفضل من المستوردة

السبت 23/يناير/2021 - 09:52 م
السيد القصير
السيد القصير
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هاني حسين
قال السيد القصير وزير الزراعة، إن  مصر رقم 3 على مستوى العالم في إنتاج سمك البلطي.

وأضاف  السيد القصير  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   قمنا بتطهير بحيرة المنزلة من الحشائش والعكارة والتعديات المخالفة  لزيادة حجم  إنتاجية الأسماك من البحيرة".

 واكمل السيد القصير:"   مشروعات الاستزراع السمكي تعمل على سد الفجوة في الاستهلاك المحلي وتؤدي إلى تقليص فاتورة الاستيراد من الخارج والمزارع السمكية تنتج أسماك آمنة وسليمة 100%".

ولفت السيد القصير:"  الأسماك المنتجة من المزارع السمكية أفضل من المستوردة من الخارج نظرا لمعايير الجودة التي يتم اتباعها  في المزارع السمكية".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع  الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.
 
 قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تنفق مليارات من الجنيهات ومن غير المعقول أنه بعد تدشين هذه المشروعات توجد أحواض استزراع سمكى فى المنزلة.

وأضاف "السيسي" خلال كلمته بافتتاح  مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، أن الدولة المصرية لن تضيع أحدا، لافتأ إلى أن البحيرات لإنتاج أسماك من الممكن أن تنتج كميات أكثر من الاستزراع السمكى. 

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