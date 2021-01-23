لجان البرلمان تناقش تطوير منظومة المواقف الرسمية وترد على الأكاذيب ضد مصر في مجال حقوق الإنسان

تعقد لجان البرلمان اجتماعاتها خلال الاسبوع الجاري.

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماع اليوم الاحد لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بشأن إنشاء صندوق تحيا مصر





كما تعقد اللجنة اجتماع لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم









‏تعقد اللجنة الدينية بمجلس النواب اجتماع اليوم الاحد لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري بالاشتراك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية و الخطة والموازنة

وتعقد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب اجتماع الأحد لمناقشة بأن الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الذي تم عرضه على المجلس بجلسته المعقود يوم الاثنين الموافق 18 يناير ‏وذلك لمتابعة عمل الوزارة و التأكد من تنفيذ ما ادلة به الوزير من إضحاك على أرض الواقع ويعقد الاجتماع بالاشتراك مع لجنة الشؤون الاقتصادية





‏تعقد لجنة السياحة والطيران المدني اجتماع اليوم الأحد لمناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة التي انتهت اللجنة من ظروف الفصل التشريعي الأول وأعدت عنه تقريرا لم يتسنى عرضه على المجلس بهيئة السابقة وقد أبدت الحكومة تمسك به في بداية الفصل التشريعي الحالي وفقا لي نص المادة 180 من قانون اللائحة الداخلية للمجلس وينعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكاتب لجان الدفاع والأمن القومي و الخطة والموازنة وعشرون الدستورية والتشريعية













‏تعقد لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب اجتماع يوم الاحد لعرض قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحة التنفيذية

كما تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماع اليوم الاحد لوضع إطار تنظيمي لتفعيل خطة عمل اللجنة خلال دور الإنعقاد الحالي





تعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماع غدا الاثنين لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016

‏وتعقد لجنة الشؤون الدينية والاوقاف بمجلس النواب اجتماع لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري بالاشتراك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية و الخطة والموازنة





تعقد لجنة الثقافة والإعلام والآثار لمناقشة بيان ‏أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة حيث يشهد الاجتماع الاستماع إلى مناقشات و ملاحظات الأعضاء بشأن بيان الوزير





وتعقد لجنة الادارة المحلية اجتماع لعرض تقرير اللجنة بشأن الأسواق الرسمية و العشوائية على مستوى الجمهورية الذي سبقه أعدته اللجنة في الفصل التشريعي الأول

وتعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماع مع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ‏لبحث أوجه التعاون مع القناة والعمل المشترك للرد على الادعاءا والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية





وتناقش لجنة حقوق الإنسان بعد غدا الثلاثاء دعوة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان المشكلة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٣٩٦ لسنة 2018 برئاسة وزير الخارجية وذلك بهدف تنسيق رؤية مشتركة للموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر ولتصحيح الصورة الحقيقية الأوضاع حقوق الإنسان في مصر من خلال نقل الصورة الحقيقية لما يحدث والرد على الإدعاءات ‏والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان

و تناقش لجنة الادارة المحلية تقرير اللجنة بشأن المحاور والركيزه الرئيسية لتحديث وتطوير منظومة المواقف الرسمية لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين والحد من المواقف العشوائية على مستوى الجمهورية لزيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة





كما تعقد لجنة التضامن الاجتماعي و الأسرة و الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماع لاستكمال مناقشة بيان وزير التموين ‏الذي تم عرضه على المجلس بجلسةتها المعقود يوم الاثنين 18 يناير وذلك لمتابعة عمل الادارة والتأكد من تنفيذ ما ادلة به الوزير من أوضحه بحضور الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية كما تستكمل لجنة الشؤون الدينية والاوقاف مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري بالاشتراك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية و الخطة والموازنة

وتعقد لجنة الخطة والموازنة بعد غدا الثلاثاء اجتماع لاستكمال مناقشة ‏قرار رئيس مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016