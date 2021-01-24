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تعليم

أون لاين.. أكاديمية البحث العلمي تعقد ندوة "أحدث معلومات" غدا

الأحد 24/يناير/2021 - 12:01 م
أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
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نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ERA PerMed عن عقد ندوة "أحدث معلومات" غدا الاثنين، والتي سيتم تنظيمها من خلال مكالمة JTC 2021، وسيعقد الاجتماع عبر الإنترنت من الساعة 13:00 إلى 14:30 (بتوقيت وسط أوروبا).

وأوضحت الأكاديمية أن الندوة ستعقد "أون لاين" عبر الإنترنت مفتوحة لجميع المتقدمين المحتملين المهتمين بالمكالمة، مشيرة إلى أن أهداف الاجتماع هي كما يلي: 

- عرض النداء (الأهداف العلمية والجوانب الإدارية) تليها جلسة أسئلة وأجوبة مع المشاركين 

- عرض منظور دولي لجانب ELSI حول أبحاث الطب الشخصي (البيانات الضخمة ، الذكاء الاصطناعي) وبيانات التوجيه الأخلاقي حول أبحاث PM ومنظور المريض حول تنفيذ البحث في PM. 

ويكون التسجيل للاجتماع إلزامي وسيغلق في 20 يناير 2021. يرجى التسجيل باستخدام هذا الرابط: https://forms.gle/5wpytbHwWNvEGpKMA

كما يمكن الإطلاع على جدول الأعمال التفصيلي للاجتماع مرفقًا- سيتم إرسال رابط الجلسة الافتراضية في الأسبوع السابق للحدث.

ووجهت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا،دعوة مفتوحة للتعرف على ′′ EUROPEAN ENOMINANOMEDINE 2021 ′′ مشاريع التطوير التقني والتقني في NANOMEDICINE ′′ التي سيتم تنظيمها في 13 يناير 2021.

وأشارت إلى أن الندوة مفتوحة لجميع المتقدمين المصريين المهتمين، بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال النانو للادوية، كما سيتم الاجتماع عبر الانترنت غدا الاربعاء من الساعة 1:00 الى الساعة 2:30 مساء (بتوقيت القاهرة).

وأوضحت أن اهداف الاجتماع:
- عرض النداء (الاهداف العلمية والجوانب الادارية)، نصائح وشركات اللوائح الوطنية وصياغة الاتحاد، خطوات الدعوة والجدول الزمني، يتبعها جلسة اسئلة واجوبة مع المشاركين.

- لابد من ملاحظة أن التسجيل في الندوة الزامي
- لابد من التسجيل باستخدام هذا الرابط: 
 
https://forms.gle/kAr7z8ns6Tjmg1KA9

وأشارت إلى انه سيتم ارسال رابط جلسة زووم الافتراضية قبل الحدث الى جميع المتقدمين، وستقدم الجلسة سلمى العيساوي نقطة الاتصال الوطنية للمشروع.
 
بينما كانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن انضمامها إلي مشروع NEX-LABS حيث تعد الأكاديمية أحد شركاء المشروع  ضمن 11 مؤسسة من 7 دول مختلفة  بدعم مشترك من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج حوض البحر الأبيض المتوسط ENI CBC ، حيث يهدف المشروع إلى وضع سياسة إقليمية طويلة الأجل لاستراتيجية البحر الأبيض المتوسط للتنمية المستدامة.
 
وأضافت أن مشروع NEX-LABS يستهدف عددًا من المهتمين بهذا المجال بما في ذلك المؤسسات العامة مثل الوزارات والوكالات الوطنية ومراكز البحوث أو الجامعات والشركات الصغيرة والمتوسطة وكيانات النظام البيئي لريادة الأعمال مثل الشركات وحاضنات نقل التكنولوجيا والمجتمعات التكنولوجية و رأس المال الاستثماري، ومنظمات المجتمع المدني.

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وأشارت إلى أنه يسعى المشروع خلال فترة عمله الممتدة حتى 30 شهرًا إلى دعم تنفيذ التقنيات النظيفة لتحقيق زيادة مستدامة ومرنة في إنتاج قطاع الأغذية الزراعية استنادًا إلى الاستخدام الأكفأ للطاقة سواءً كانت ذلك يضم حلول الطاقة المتجددة أوالشمسية، حلول المياه من معالجة مياه الصرف الصحي أو تجميع المياه أو إعادة استخدامها وذلك فى نطاق حوض البحر الأبيض المتوسط .

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