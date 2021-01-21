تعرف على برنامج المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ICGEB

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه في إطار التعاون بين الأكاديمية مع المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ICGEB يقوم المركز بدعم عقد وإقامة أنشطة علمية في الدول الأعضاء، تشمل الأنشطة العلمية إقامة وعقد ورش عمل ودورات تدريبية نظرية وعملية ومؤتمرات واجتماعات علمية تهدف الى تحقيق التواصل بين العلماء والباحثين والمجتمع المدني وصانعي القرار لهذا سيتم إعطاء الأولوية للأنشطة العلمية التي تتناول موضوعات ذات أهمية على المستوى الوطني والإقليمي.

وأوضحت الأكاديمية في بيان، الخميس، أنه يأتي ذلك في إطار دعم الأنشطة العلمية في الدول الأعضاء لعام 2022 مع برنامج المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية.





وأشارت إلى أنه فى إطار التعاون بين أكاديمية البحث العلمى مع المركز الدولى للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ICGEB يقوم المركز بدعم عقد وإقامة أنشطة علمية في الدول الأعضاء، تشمل الأنشطة العلمية إقامة وعقد ورش عمل ودورات تدريبية نظرية وعملية ومؤتمرات واجتماعات علمية تهدف الى تحقيق التواصل بين العلماء والباحثين والمجتمع المدني وصانعي القرار لهذا سيتم إعطاء الأولوية للأنشطة العلمية التي تتناول موضوعات ذات أهمية على المستوى الوطني والإقليمي.

تدعم ICGEB الأنشطة البحثية من خلال الفئات التالية:





وتعقد ورش عمل تحت رعاية المركز البحثي ودورات لتقديم التدريب العملي والنظري، ويدعم برنامج مستقبل العلوم Future of Science الأنشطة العلمية التي تناقش موضوعات علمية حيوية، كما يدعم برنامج Seeds of Science اجتماعات مصغرة تهدف لإقامة شبكات لتسهيل التعاون العلمي.



