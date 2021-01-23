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تعليم

جامعة أسيوط:عقد الامتحانات بعد الإجازة.. وإعلان الجداول أول فبراير

السبت 23/يناير/2021 - 01:10 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلنت الصفحة الرسمية لجامعة أسيوط عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أن امتحانات الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي الحالي 2020/2021، ستعقد في مقر الجامعة بعد 20 فبراير 2021 أي بعد إجازة نصف العام مباشرةً.

وقالت جامعة أسيوط في بيانها : تهيب إدارة جامعة أسيوط بأبنائها الطلاب بمختلف كليات الجامعة العملية والنظرية بأنه سيتم الإعلان رسميا عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من فبراير.

وأكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن امتحانات الفصل الدراسى الأول ستُجرى في موعدها بعد انتهاء إجازة منتصف العام، ولا صحة لتأجيلها نهاية الفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى أن اجتماع الأعلى للجامعات يتناول جانبًا من الاستعدادات للامتحانات وليس تأجيلها.

ويعقد المجلس الأعلى للجامعات اليوم، السبت، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي سيناقش أثناءه عددًا من الأمور المهمة على رأسها سير العملية التعليمية ومستجدات الوضع بالمستشفيات الجامعية.


من جانبه، قال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الاجتماع سيتناول الاستعدادات للامتحانات وكيفية إجرائها في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة، مؤكدا أنها ستجرى في موعدها بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي، ولا تغيير في هذا الموعد حتى الآن. 

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه خلال شهر فبراير سيتم النظر في الوضع الصحي، وبناءً عليه سيتخذ القرار النهائي، والذي قد يشمل القرار دمج الامتحانات مع الفصل الدراسي الثاني.
جامعة أسيوط:عقد الامتحانات بعد الإجازة.. وإعلان الجداول أول فبراير
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الأعلى للجامعات: إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها ولا صحة للتأجيل

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