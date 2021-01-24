نائب رئيس لجنة والمرأة والشباب بالبرلمان العربي تتوجه إلى جيبوتي

تتوجه شادية خضير نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، في زيارة رسمية إلى جمهورية جيبوتي ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 28 يناير الجاري 2021م.





تأتي الزيارة تلبيةً لدعوة محمد على حمد رئيس مجلس النواب بجمهورية جيبوتي، وهي أول دولة عربية يزورها وفد من البرلمان العربي في مرحلته الجديدة في ظل رئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وذلك حرصًا على دعمها وحشد الدعم العربي اللازم لمساندتها في كافة المجالات وعلى كافة المستويات.









ومن المقرر أن يلتقي رئيس البرلمان العربي مع الرئيس اسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي ودولة رئيس الوزراء عبدالقادر كاميل وعددٍ من الوزراء، كما سيُلقي كلمة أمام مجلس النواب يُلقي فيها الضوء على الوضع العربي الراهن وآليات البرلمان العربي في التعامل مع التحديات والقضايا التي تواجه العالم العربي.









كما يتضمن برنامج الزيارة لقاء مع السفراء العرب لدى جمهورية جيبوتي، وذلك لتبادل وجهات النظر حول القضايا والتحديات التي يمر بها العالم العربي في المرحلة الراهنة. فضلًا عن القيام بزيارة إلى مخيمات اللاجئين للاطلاع على أحوالهم وتأكيد دعم البرلمان العربي لهم ومساندتهم. ويتضمن البرنامج كذلك زيارة بعض المعالم التي تعكس النهضة التنموية في جمهورية جيبوتي، ومنها المركز الجامعي للعلوم والتكنولوجيا الصناعية ، وميناء جيبوتي.



