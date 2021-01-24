زلزال بقوة 7 ريختر يضرب تشيلي.. وتحذيرات من تسونامي

وقع زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر بالقرب من جزر شيتلاند الجنوبية، مما دفع تشيلي إلى إصدار تحذير من حدوث موجات تسونامي والأمر بإخلاء القاعدة العسكرية للبلاد في القطب الجنوبي.





وقع الزلزال في الساعة 23:36 بتوقيت جرينتش يوم السبت ، على عمق 7.8 كيلومترات (4.8 ميل) بالقرب من جزر شيتلاند الجنوبية في أنتاركتيكا، وفقا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS). بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.





وقدرت الخدمة الهيدروجرافية وعلوم المحيطات التابعة للبحرية التشيلية (Shoa) قوة الزلزال بـ 7.1 درجة، قائلة إنه وقع على بعد 216 كيلومترًا شمال شرق قاعدة أوهيجينز في أنتاركتيكا التشيلية.





وأصدرت تشيلي تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) وأمرت بإخلاء القاعدة العسكرية.





ولم ترد تقارير فورية عن وقوع اصابات او اضرار.



