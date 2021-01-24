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منوعات

رجل يضع كاميرا لتصوير زوجته أثناء الليل .. وكانت المفاجأة | فيديو

الأحد 24/يناير/2021 - 05:22 ص
المشي أثناء النوم
المشي أثناء النوم
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عزة عاطف
المشي أثناء النوم من أخطر الأمور التي قد يتعرض لها الإنسان دون شعور، ووضع رجل أمريكي كاميرات لزوجته من أجل أن ترى ما تفعله خلال الليل عند تحركها أثناء النوم.

نشرت إحدى مستخدمات TikTok وتدعى «سيلينا»، مقطع فيديو حصل على ملايين المشاهدات على المنصة بعدما شاهدت سلوكها الغريب أثناء النوم، والذي تدعي أنه يحدث دون علمها.

تقول سيلينا إنها ليس لديها أي فكرة عما يحدث وتكتشف ذلك فقط بعد مشاهدة اللقطات، ثم شاركت السلوك الغريب على الإنترنت ويجده الناس مضحكًا.

يُظهر مقطع حديث سيلينا تتصرف وتلعب وكأنها في حفلة بلياردو داخل حديقتها الأمامية، حيث وصفت المقطع بالسائرة خلال النوم.

علقت على الفيديو: "أتذكر أنني كنت أحلم بحفلة بلياردو"، وبالفعل تحركت وتصرفت على هذا الأساس، وقد تمت مشاهدته أكثر من 22 مليون مرة.

في مقطع الفيديو، يمكن رؤيتها تتعثر في المطبخ، وتغمغم في نفسها قبل أن تعود مع حفنة من علب المشروبات.

لكن بدلًا من شربها، تتوجه إلى الخارج وتبدأ في رميها بشكل انتقائي في الحديقة، كما لو كانت توزعها.

ثم عادت إلى الداخل لتجمع المزيد من المشروبات، وخرجت سيلينا مرة أخرى، وبدأت "توزع المشروبات"، لكن هذه المرة يتوقف أحد المارة ويراقبها بقلق بينما تستمر في التذمر على نفسها كالمجنونة.
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رجل يضع كاميرا لتصوير زوجته أثناء الليل .. وكانت المفاجأة | فيديو

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