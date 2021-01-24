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منوعات

بعد حصولها على لقب أجمل فتاة في العالم.. ممثلة إسرائيلية تتعرض للتنمر على ملامحها.. صور

الأحد 24/يناير/2021 - 11:33 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تعرضت يائيل شلبيا، التي حصلت على لقب أجمل فتاة في العالم، إلى التنمر الشديد من متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد حصولها على ذلك اللقب، ما دفعها للدخول في نوبة اكتئاب شديدة.


وفقا لما ذكرته صحيفة" ميرور" البريطانية، فإن الشابة الإسرائيلية يائيل شلبيا تعرضت لحملة تنمر كبيرة على ملامحها ووجهها، خاصة بعد حصولها على لقب أجمل فتاة في العالم في إحدى مسابقات الجمال. 


وأوضحت يائيل أنها حزنت حزنا بالغا، بعد أن رأت التعليقات المسيئة التي كتبها المتابعون عبر صفحتها توضح أن المسابقة فشلت في تحديد المعايير الحقيقية في تحديد الفتيات الجميلات، لذلك وصلت يائيل إلى صدارة المسابقة.


جدير بالذكر أن يائيل تملك مليونا ونصف المليون متابع عبر إنستجرام، وتؤكد أن متابعيها لم ينصفوها في التعليقات وتعرضت لهجمة شديدة من الرواد عليها، بعد أن علموا بخبر حصولها على اللقب.
بعد حصولها على لقب أجمل فتاة في العالم.. ممثلة إسرائيلية تتعرض للتنمر على ملامحها.. صور
بعد حصولها على لقب أجمل فتاة في العالم.. ممثلة إسرائيلية تتعرض للتنمر على ملامحها.. صور
بعد حصولها على لقب أجمل فتاة في العالم.. ممثلة إسرائيلية تتعرض للتنمر على ملامحها.. صور
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