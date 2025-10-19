محافظ دمياط يبدأ اجتماعات مناقشة الخطط الاستثمارية للقطاعات الخدمية

بدأ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، سلسلة اجتماعات لمناقشة الخطط الاستثمارية للقطاعات الخدمية ، حيث شهد مساء اليوم أولى اجتماعات بحث خطط هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم ، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد وأحمد بدران مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمحافظة والمهندسة جيهان حسين مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية وياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم.



وتم خلال الاجتماع استعراض كافة المستجدات بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ ، ومعدلات ونسب التنفيذ بالأعمال المدرجة بها بقطاعات التعليم العام والتعليم الفني والديوان والادارات بالنسبة إلى مديرية التربية والتعليم ، وكذا خطط الانشاء والاحلال والتجديد والتوسعات بالنسبة إلى هيئة الأبنية التعليمية، وآليات التنفيذ بمراحل الخطة لتحقيق مستهدفاتها.



وفى هذا السياق ، وجه المحافظ بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة ، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاعتمادات المالية المرصودة ، ووجه كذلك باستيفاء كافة الإجراءات بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لتوصيل مرفق الصرف الصحي لعدد من المدارس.



وعلى صعيد آخر ، بحث المحافظ الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية للعام المالي القادم ، ٢٠٢٧/٢٠٢٦ ، وما سيتم ادراجه بها وفقًا للأولويات ، وطرح عدد من الأفكار الداعمة للمنظومة أبرزها انشاء مجمع متكامل يساهم فى تعزيز الأنشطة الطلابية وذلك لتحقيق الأهداف الرامية نحو الإرتقاء بمستوى البنية التحتية لهذا القطاع وتطوير المنشآت التعليمية والمنظومة بشكل كامل ، بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية والخطط المستقبلية ، وتخفيف الكثافة الطلابية بالفصول.



وأكد محافظ دمياط أن تلك الاجتماعات التنسيقية تهدف إلى تحقيق رؤية تشاركية ، وتبادل الأفكار لتعزيز مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة بكافة المناطق.