محافظات

منطقة البحر الأحمر الأزهرية تشهد ختام التصفيات النهائية لمسابقة الملتقى الفكري

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

شهدت منطقة البحر الأحمر الأزهرية أجواءً مميزة مع ختام التصفيات النهائية لمسابقة الملتقى الفكري على مستوى معاهد المنطقة.

وذلك تحت رعاية فضيلة الشيخ سعد عبدالحميد خلف الله، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وبإشراف  نصر محمد إسماعيل، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، وبحضور محمد محمود عكاشة، موجه عام التربية الاجتماعية، إلى جانب مديري المراحل التعليمية المختلفة.

وأوضحت إدارة المنطقة أن لجنة التحكيم، المكونة من موجهي العموم بديوان عام المنطقة، قامت بتقييم المشاركات وفق أعلى معايير النزاهة والموضوعية، لضمان اختيار أفضل الطالبات لتمثيل المنطقة على مستوى الجمهورية، حيث شهدت المنافسات مستوى علميًا وفكريًا رفيعًا بين الطالبات في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وجاءت نتائج التصفيات النهائية بتتويج الطالبات بالمراكز المتقدمة، حيث حصلت على المركز الأول كل من: أروى أشرف سيد من معهد ملحقة الغردقة الابتدائي بإدارة الغردقة، وهنا محمد محمد الملقب من معهد فتيات رأس غارب بإدارة رأس غارب، وريهام أحمد عبدالحكيم من معهد فتيات الزيتون النموذجي بإدارة سفاجا.

أما المركز الثاني فكان من نصيب: حور أحمد سليم من معهد فتيات رأس غارب النموذجي بإدارة رأس غارب، وأروى عادل لبيب من معهد فتيات الغردقة النموذجي بإدارة الغردقة، وحور حسام الدين عبدالحي من معهد فتيات الغردقة النموذجي بإدارة الغردقة.

وأكدت إدارة المنطقة أن المسابقة تمثل منصة رائدة لتطوير التفكير النقدي والإبداعي لدى الطالبات، وتعكس جهود الأزهر المستمرة في تعزيز قدراتهم العلمية والثقافية، وصقل شخصياتهم بما يتماشى مع رؤية الأزهر الطموحة في إعداد جيل مثقف وواعٍ وقادر على التأثير الإيجابي في المجتمع، مشددة على أهمية استثمار هذه المسابقات في تنمية مهارات الطالبات وصقل مواهبهن الفكرية والإبداعية.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة منطقة البحر الاحمر الازهرية

