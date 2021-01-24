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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 24-1-2021 بمحافظات مصر

الأحد 24/يناير/2021 - 08:33 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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ريهام فيكتور
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد الموافق 24-1-2021، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية: 
 
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 10 والعظمى  20
  
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 09 والعظمى 20
  
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 19
  
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 10 والعظمى 17
 
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 06 والعظمى 16
  
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 18
 
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 09 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 13 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 10 والعظمى 17
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 10 والعظمى 17
  
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 10 والعظمى 18
  
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 10 والعظمى 20
  
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 13 والعظمى 23
  
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 05 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 05 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 05 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى اسيوط الصغرى 04 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 06 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى قنا الصغرى 05 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 06 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 09 والعظمى 26
  
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 07 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 15 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 15 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 16 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 16 والعظمى 23
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