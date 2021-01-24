ينامان في غرف منعزلة.. ميلانيا ترامب تسير نحو الطلاق مقابل 50 مليون دولار

احتفل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب" وزوجته "ميلانيا" بذكرى زواجهما الـ16 وسط تكهنات بأن السيدة الأولى السابقة قد تتقدم بطلب للطلاق.





طالما كثرت الأاقاويل منذ هبوط أسهم الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية في الانتخابات الرئاسية، عن الوضع المضطرب بين ترامب وزوجته ميلانيا ورغبتها الملحة في الانفصال عنه بعد انتهاء دورها كسيدة أمريكا الأولى.





قضى الزوجان الكثير من اللحظات الباردة والمربكة خلال فترة وجودهما في البيت الأبيض، وزُعم أنهما كانا متزوجين "تبادليًا" وناما في غرف نوم منفصلة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





يزعم مساعد سابق للبيت الأبيض أن السيدة الأولى السابقة كانت "تعد كل دقيقة" حتى نهاية رئاسة دونالد الذي طلقها مرتين حتى تتمكن من تركه.





قال محام كبير في نيويورك لصحيفة The Mirror إن ميلانيا قد تحصل على ما يصل إلى 50 مليون دولار، وحضانة نجل الزوجين بارون البالغ من العمر 14 عامًا، إذا طلقت من "ترامب".





أخبرت مصادر CNN الأسبوع الماضي أن ميلانيا كانت تنام في جناح غرفة نوم كبير مخصص عادة للرئيس وزوجته، وأضاف المصدر أن "دونالد ترامب ينام في غرفة نومه الخاصة ، والتي كانت في السابق دراسة أو وكرًا خلال الإدارات الأخرى".





وزعمت "ستيفاني وينستون وولكوف" وهي صديقة سابقة ومقربة من السيدة الأولى السابقة ، ومؤلفة كتاب "ميلانيا وأنا" أن آل ترامب كان لديهم غرف نوم منفصلة في البيت الأبيض و "زواج تبادلي".





قال أصدقاء الزوجين لصحيفة واشنطن بوست في عام 2018 إن عائلة ترامب لديها إجراءات يومية منفصلة.





كان دونالد ، البالغ من العمر الآن 74 عامًا ، ينهض من السرير في حوالي الساعة 5.30 صباحًا لبدء مشاهدة البرامج الإخبارية والتغريد على تويتر.





ميلانيا ، التي ولدت في سلوفينيا وهي الزوجة الثالثة للرئيس السابق، تستيقظ في غرفة نومها بعد ذلك بقليل ثم تجهز بارون للمدرسة.





في كتابها لعام 2018 بعنوان Unhinged ، زعم مساعد ترامب السابق والمتسابق في The Apprentice Omosa Manigault-Newman أن ميلانيا كانت حريصة على طلاق الرئيس، حيث كتبت: "في رأيي ، ميلانيا تعد كل دقيقة حتى يغادر منصبه ويمكنها أن تطلقه".





كما أضافت المصادر أن ميلانيا ليست حزينة لمغادرتها واشنطن والبيت الأبيض.





فيما انخفض صافي ثروة دونالد إلى 2.5 مليار دولار في عام 2020 من 3.1 مليار دولار في عام 2019 ، وقد يكون أقل الآن بسبب خسائر الفنادق ، حسبما ذكرت فوربس.



