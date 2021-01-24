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ديني

للعاملين بالمشيخة فقط.. الأزهر يقرر العمل 5 أيام أسبوعيا والسبت إجازة

الأحد 24/يناير/2021 - 09:14 ص
وكيل الأزهر
وكيل الأزهر
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محمد شحتة
أصدر الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، قرارًا بتنظيم العمل بين موظفي الأزهر الشريف في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.


ونص قرار وكيل الأزهر، على التناوب بين العاملين لمدة خمسة أيام ابتداءً من يوم الأحد وحتى يوم الخميس من كل أسبوع.

وكشف مصدر بالأزهر الشريف، أن هذا القرار خاص بمشيخة الأزهر الشريف فقط وذلك لعمل حملات تطهير وتعقيم للمشيخة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع. 

وأوضح المصدر أن العاملين بالمعاهد الأزهرية، يعملون بقرار رئيس مجلس الوزراء، والذي يقتضي بالتناوب بينهم 3 أيام وثلاثة أيام أسبوعيًا. 
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