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أخبار العالم

عزل مستشفى بالعاصمة الألمانية برلين بعد الكشف عن 20 إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا

الأحد 24/يناير/2021 - 10:16 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت السلطات الألمانية عزل مستشفى بالعاصمة برلين، بعد الكشف عن إصابة 20 شخصا بالسلالة الجديدة لفيروس "كورونا" التي اكتشفت مؤخرا في بريطانيا.


وأشارت مديرية الصحة في منطقة "رينكندورف" ببرلين - وفقا لصحيفة "برلينر مورجن بوست" الألمانية اليوم، الأحد - إلى أن مستشفى "فيفانتس هومبولد"، توقف عن استقبال المرضى بعد الكشف عن إصابة 14 مريضا و6 من العاملين بالمستشفى بالطفرة "B117" (البريطانية) لفيروس "كورونا" الأسرع انتشارا.


ولفتت إلى أن الإصابات تم الكشف عنها في قسمي الأمراض الداخلية والقلبية، معربة عن قلقها من احتمال ارتفاع حالات الإصابة بهذه السلالة.. مؤكدة أنه تم عزل المستشفى، والسماح للعاملين بحرية التنقل بين المستشفى ومنازلهم فقط.
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