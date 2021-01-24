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كلها سنتين.. محافظ الشرقية يكشف عن مفاجأة للقرى

الأحد 24/يناير/2021 - 10:35 ص
الشرقية
الشرقية
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة دائما تقوم بعمل جولات مستمرة لمتابعة المشروعات المختلفة في القرى والمراكز، لافتا إلي أنه اليوم بصدد عمل جولة لمركز أبو حماد وهو واحد من المراكز التي تضم عددا من المشروعات ويصل عددها 21 مشروعا بتكلفة إجماليها نصف مليار جنيه تقريبا، وتضم مشروعات مختلفة من صرف صحي ومشروعات صحة وتعليم وغيرها.

وتابع محافظ الشرقية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، انه يتم عمل مستشفى مركزية في أبو حماد بإجمالي تكلفة 172 مليون جنيه، الي جانب 4 مشروعات صرف صحي بتكلفة 115 مليون جنيه، بينما مشروعات الطرق تصل تكلفتها 103 مليون جنيه، بالإضافة إلي 12 مشروعا لبناء مدارس واستكمال الأخرى بإجمالي تكلفة 72 مليون جنيه، وانشاء مكتب تموين بتكلفة 600 الف جنيه، ومشروع كهرباء بـ 50 مليون جنيه.

وذكر انه يجب متابعة أعمال التنفيذ بتلك المشروعات، لافتا إلى أنه تم الانتهاء بنسبة 90% من محطة صرف صحي "ابو نجم"، وايضا محطة رافعة صرف صحي تم الانتهاء من 55% منها، وتلك المشروعات ستقضي على جميع مشاكل المياه والصرف الصحي خلال سنتين.

وأشار إلى أن عدد القرى التي كان بها خدمات الصرف الصحي بقرى المحافظة كان لا يتجاوز 12% في عام 2014، ولكن وصلت النسبة حاليا إلى أكثر من 45% من القرى مغطاة بخدمات الصرف الصحي، وان الخطة الموضوعة أن يصل المعدل إلى 85% من القرى للصرف الصحي بحلول عام 2023.

وأردف أن عدد القرى في محافظة الشرقية 509 قرية تابعة لعدة مراكز، منوها أن المحافظة بها مبادرات كثيرة للرفع من مستوى معيشة الفرد بالمحافظة كاملة، وذكر أنه جار تنفيذ مشروع محطة مياه شرب بإنتاج 51 ألف متر مكعب في اليوم، بتكلفة إجمالية 450 مليون جنيه، وبهذا المشروع يتم القضاء على مشكلة مياه الشرب في منطقة الشمال بالمحافظة، وهي واحدة من المشروعات العملاقة والهامة.
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