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أخبار العالم

أزمة جديدة في لبنان.. الخلافات تضرب حكومة تصريف الأعمال

الأحد 24/يناير/2021 - 10:45 ص
علم لبنان
علم لبنان
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شيماء مصطفى
باتت الخلافات داخل حكومة تصريف الأعمال في لبنان، تظهر على السطح، في الوقت الذي لا يزال ملف تشكيل الحكومة الجديدة متعثرًا.

ونقل موقع "لبنان ٢٤" عن مصادر مطلعة قولها إن رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، عبّر أمام بعض المقربين منه عن عدم قدرته على العمل وتفعيل عملية تصريف الأعمال.

وأضافت المصادر أن الخلافات بين الوزراء في ما بينهم، وبين رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وبعضهم ممن سماهم، تحول دون إمكانية تفعيل العمل الحكومي.

ولا يزال تشكيل الحكومة في لبنان صعبًا، وذلك عقب خلافات الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

ووفقًا لصحيفة "الأنباء الكويتية"، قال مصدر لبناني مستقل إن الحريري لن يتنازل ويقدم بالتالي انتصارًا مجانيًا لجبران باسيل، ولا الرئيس عون سيرضى بحكومة لا يملك فيها القرار الوازن، ولا حتى حزب الله سيسمح بتشكيلة حكومية لا تضمن حماية سلاحه. 

كما أن فيديو لقاء الرئيسين عون ودياب، الذي هاجم فيه الأول الحريري ووصفه بالكاذب، صعب الموقف وزاده تعقيدًا، إذ قالت مصادر إنه تم تسريبه عن قصد بهدف توجيه رسالة قاسية اللهجة والمضمون للرئيس الحريري، تفيد بأن الجولات الخارجية لاستجداء الدعم لن توصله إلى نتيجة.
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