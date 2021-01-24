تشكيل مانشستر يونايتد وليفربول المتوقع قبل موقعة كأس الاتحاد الإنجليزي

يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على منافسه مانشستر يونايتد اليوم في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب اولد ترافورد "مسرح الأحلام" ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.





ويسعى فريق ليفربول بقيادة يورجن كلوب لتحقيق الفوز على غريمه التقليدي لتعويض النتائج السلبية التي حققها الفترة الماضية في الدوري الانجليزي لطمأنة الجمهور بعد الهزيمة المدوية أمام فريق فولهام الجولة الماضية.





ويحاول فريق ليفربول كسر عقدة ملعب أولد ترافورد في كأس الاتحاد حيث فشل في تحقيق الفوز على مانشستر يونايتد في ملعبهم منذ عام 1921.





ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بتشكيل كالتالي:





حراسة المرمى: أليسون بيكر





الدفاع: ويليامز- فيليبس - فابينيو - تسيميكاس





الوسط: ميلنر - تياجو ألكانتارا - جونز





الهجوم: محمد صلاح - فيرمينو - مينامينو





ويسعى فريق مانشستر يونايتد بقيادة سولشاير لمواصلة النتائج الإيجابية والأداء القوى والفوز على الغريم التقليدي.





ومن المتوقع أن يلعب فريق مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل كالتالي:





حراسة المرمى: هندرسون





الدفاع: وان بيساكا - لينديلوف - ماجواير- تيليس





الوسط: مكتومناي- ماتيتش- بوجبا - برونو فرنانديز





الهجوم: راشفورد- كافاني





وكان فريق ليفربول تأهل للدور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد بعد الفوز على شباب فريق استون فيلا بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدف وحيد بعد اصابة الفريق الأول للفيلانز بفيروس كورونا.





وتأهل فريق مانشستر يونايتد بعد الفوز على واتفورد بهدف نظيف.



