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تعليم

لا وساطة ولا محسوبية.. عميد أداب القاهرة يكشف عن معايير تعيين المعيدين بالكلية

الأحد 24/يناير/2021 - 01:08 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت

 كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن معايير المطلوبة لتعيين المعيدين بالكلية.


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وقال الدكتور شريف كامل خلال تصريح لصدى البلد، إن تعيين المعيدين بالكلية لا يمكن تتخللها الوساطة والمصالح الشخصية في اختياراتها، مؤكدا أن الكلية لا تزال تعين المعيدين  طبقا لقانون تنظيم الجامعات الذي ينص على تكليف المعيدين وفق أعلى الدرجات والتقديرات التراكمية.


وكان قد نوه عميد كلية الآداب، أنه يتم في الوقت الحالي تلقي طلبات الالتحاق بالدراسات العليا بالكلية للطلاب للراغبين في الانضمام لبرامجها الدراسية واستكمال دراستهم للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة.


وأوضح، أن التقديمات تكون حضوريا في مقر الكلية، حيث يقوم الطالب المتقدم بإحضار الأوراق الخاصة به وتقديم طلب الالتحاق بمقر الكلية ، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية المقررة وعدم السماح لأي طالب بالدخول لمقر الكلية دون ارتداء الكمامة، كما أن الدخول يكون من خلال بوابات التعقيم الإلكتروني، إضافة إلى قياس درجة حراراتهم بالكواشف الحرارية قبل الدخول.

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