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حوادث

لخلافات على قيمة استئجار منزل .. إصابة شخصين في مشاجرة بالدقهلية

الأحد 24/يناير/2021 - 01:03 م
كلبش- ارشيفية
كلبش- ارشيفية
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همت الحسينى
أصيب شخصان بإصابات بالغة على يد ثالث نتيجة خلافات مالية بينهم على قيمة استئجار منزل بقرية الإسكندرية الجديدة التابعة لمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية.

ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة الجمالية، من إدارة تأمين المستشفيات الحكومية بوصول كل من  إبراهيم أحمد السيد مشرف ١٩ عاما نقاش مصابا بجرح طفى شبه نافذ بالبطن من الجهة اليمنى  وجرحين آخرين قطعيين باليد اليمئى والرأس واشتباه قطع أوتار أصابع اليد اليمنى" ولايمكن إستجوابه" وإسلام مشرف السيد الحواوشى ٢٧ عاما نقاش مصابا بجرح قطعى بأصابع اليد اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ويقيمان ( عزبة الجامع - التابعة لقرية تفتيش السرو ) دائرة مركز فارسكور  بدمياط الى مستشفى الجمالية ( إدعاء تدى من أخرين).
 
وبانتقال مأمور وضباط وحدة مباحث المركز الى مكان البلاغ  وبالفحص وسؤال المصاب الثانى وشقيق الأول اتهما المدعو  عمرو م م ش بالتعدى على المصابان بالضرب بمطواة وإحداث إصابتهما وذلك لوجود خلافات مالية بينهم كون المتهم مستأجر منـزل بقرية الإسكندرية الجديدة" دائرة المركز خاص بالمصابان.

وجارى موالاة الإستعلام عن حالة المصاب الأول وسؤاله فور إمكتية ذلك . 

وكلفت وحدة مباحث المركز بسرعة ضبط المتهم والأداة المستخدمة  و تحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٢٤ /٢٠٢١ إدارى مركز شرطة الجمالية ، وجارى العرض على النيابة العامة . 
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