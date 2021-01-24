على مساحة 1150 مترًا.. إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية لمراكز ( بدر - أبو المطامير- حوش عيسى - ايتاى البارود)، اليوم الأحد، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة 10 حالات تعدى على مساحة 1150 م٢ عبارة عن الآتي:-

- إزالة 6 حالات تعد في المهد على الأراضي الزراعية بمساحة 780 مترا مربعا عبارة عن مبانٍ مخالفة وهنجر من الصاج خارج الحيز بدون ترخيص بنطاق وحدتي النجاح وعمر مكرم بمركز بدر.

- إزالة فورية لعدد 2 حالة تعد في المهد علي أرض زراعية بمساحة 250 م عبارة عن شدة خشبية لدور أول علوي ومبني بالطوب الأبيض والمونة الاسمنتية بنطاق الوحدة المحلية لقرية زاوية صقر والنمرية بأبو المطامير.

- إزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 120 م بحوش عيسى.

- تنفيذ قرار إزالة فورية لمبني مخالف بقرية النقراش بإيتاى البارود.

ويذكر أن نفذتها الوحدات المحلية لمركزي الدلنجات و كوم حمادة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة 6 حالات تعدى على مساحة 1498 م٢ عبارة عن الآتي :-

- إزالة عدد 5 حالات تعدي في المهد علي الأراضي الزراعية بمساحة 1323 م بقرية الوفائية بالدلنجات عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية

- إزالة حالة تعدي بمساحة 175 م بنطاق قرية صفط العنب بكوم حماده عباره عن مغسله غير مرخصه وتمت الإزالة كليه حتى سطح الارض، كما تم ازاله المباني العشوائية حول المغسله.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى، الجمعة الماضية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة 2 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 300 متر بنطاق قرية الشعراوي عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض .

ويذكر أن نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، أمس الخميس، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن عن إزالة 17 حالة تعدى على مساحة5405‪ م٢ عبارة عن الآتي :-

- 17 قرار إزاله بمساحة 5405 م تعدي علي أراضي زراعية.

ويذكر أيضا أن نفذت الوحدات المحلية لمركزي الدلنجات وكوم حماده،أمس الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

أسفرت الحملة عن إزالة 2 حالة تعدى على مساحة 309 م٢ عبارة عن الآتي:-

- إزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 169 م٢ بقرية كوم زمران بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.

- إزالة حالة تعدي فى المهد على أرض زراعية بمساحة 140 م ٢ عبارة عن سور من ضلعين بالطوب الأبيض بحوض الخفج الغربى بكوم حماده.

ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز ( الدلنجات - الرحمانية - إيتاي البارود - رشيد - أبوحمص)، الإثنين الماضي، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن إزالة 18 حالة تعدى على مساحة 1450 م٢ عبارة عن الآتي:-

- إزالة 6 حالات تعدي في المهد على الأراضي الزراعية بمساحة 951 متر بقرية الوفائية بالدلنجات عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.

- إزالة 9 حالات تعدي في المهد علي الأراضي الزراعية بمساحة 225 متر بناحية نظارة سماديس بالرحمانية عبارة عن بناء مقابر مخالفة بالطوب الأبيض

- تنفيذ قرار إزالة فورية لبناء مخالف بمساحة 234 متر بنطاق الوحدة المحلية لقرية النبيرة بإيتاى البارود.

- إزاله حالة تعدي علي الأرض الزراعية بمساحة 40 متر بنطاق الوحده المحليه بادفينا برشيد عبارة عن محل من الصاج.

- ايقاف أعمال إنشاء دور مخالف بأبو حمص ومصادرة معدات البناء.

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