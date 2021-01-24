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اقتصاد

أداء متباين لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

الأحد 24/يناير/2021 - 01:00 م
صدى البلد
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محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات اليوم، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وسط تراجع المؤشر الرئيسي وارتفاع مؤشري الأسهم المتوسطة والأوسع نطاقا.
 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 11552 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 2350 نقطة.


وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 14098 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 4457 نقطة.

 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 2332 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 3347 نقطة.
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