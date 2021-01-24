كلنا فاهمينها غلط.. شاهد أغرب أنواع الزواحف ومعلومة خطيرة عن الحرباية

كشفت سارة رياني، مربية الزواحف ومؤسسة مبادرة أنيماليا، أن هناك زواحف تحتاج إلى الرطوبة والحرارة، لافتة إلى أن الزواحف كائنات عقلها بدائي جدا ولا تميز أن مربيها صاحب لهم، معقبة: "ممكن يهجم عليا عادي جدا"، موضحة أن تلك الكائنات ليست مضرة وإنما خلقها الله لوظيفة ما وهي أكل الحشرات الضارة في البيئة.





وتابعت سارة رياني، المتحدث باسم الزراعة، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن من الكائنات الضارة فعلا "شريرة" هي "الثعابين"، منوهة أن درجة الوعي أو التفكير والتمييز نوعا ما تبدأ بدرجة أعلى نسبيا لدى الطيور والثدييات، ويكون لديها ألفة مع أصدقائها.





وأوضحت أن الحرباء من الزواحف المتلونة، وليست تتلون لتصبح لونها مثل الطبيعة للاختفاء، وإنما تفعل ذلك في حالة الشعور بالخوف، فتظهر باللون الأسود، إنما في حالة تغيير الألوان بشكل مفاجئ فيكون وفقا لحالتها المزاجية.





وأشارت إلى أن الحرباء لا تتلون إلي ألوان مثل الأخضر والأحمر وما شبه ذلك وكل تلك معلومات خاطئة يتداولها الكثيرون، مضيفة أنها قررت عمل ورش تثقيفية للأطفال وتعرفهم فيها المعلومات الصحيحة وأهمية وجودهم في بيئتهم والحفاظ عليهم.