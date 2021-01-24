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رياضة

نجم الزمالك السابق يهاجم التحكيم.. ويطالب بـ إدارة أجنبية

الأحد 24/يناير/2021 - 01:59 م
حسين السيد
حسين السيد
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محمد السعيد
أكد حسين السيد نجم فريق الزمالك السابق، أن التحكيم في مصر أصبح يدار بالانتماء.

وقال حسين السبد في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "البيانات التي تصدر بسبب التحكيم لا ليس لها قيمة، الأمور تطورات ووصل للتحيز للانتماءات".

وتابع: "لا بد أن يتم وضع حل لهذه المهزلة، بالتعاقد مع لجنة أجنبية لإدارة المنظومة التحكيمية في مصر.

وأصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بيانا رسميا، أمس، السبت، تعقيبا على الحالات التحكيمية الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز .

وقال الزمالك في بيانه: "تطالب إدارة نادي الزمالك بالعدالة التحكيمية بجميع مباريات الدوري المصري الممتاز بجميع أطرافها خاصة الأندية المتنافسة على صدارة الدوري الممتاز رافضة كل ما يحدث من أخطاء تحكيمية وقرارات من اتحاد الكرة تنعكس بآثار سلبية على المنافسة الشريفة على لقب البطولة وترسخ مفاهيم التعصب بين الجماهير".



وأضاف: "وتعرب الإدارة عن أسفها للأخطاء التي حدثت في مباراة الفريق الأخيرة أمام أسوان حيث تدخل طاقم التحكيم وتقنية الفيديو في إلغاء هدف مصطفى محمد ببداية المباراة فيما لم يتدخل الحكم ولا تقنية الفيديو في ركلة جزاء لإمام عاشور قبل نهاية المباراة أكدها جميع من شاهد اللعبة" .

وتابع: "كما تعرب إدارة الزمالك عن استيائها من الأحداث التي شهدتها الساحة الكروية مؤخرا وتعديل بعض العقوبات بعد إصدارها دون أي سند قانوني لهذا التعديل والتبريرات غير المنطقية التي ساقها المسئولون باتحاد الكرة مما يفقد المسابقة عدالة المنافسة بها".

وأتم: "تشدد إدارة النادي على طلبها بضرورة تحقيق العدالة بين جميع أطراف المسابقة مما يضمن الصالح العام للمسابقة وليس لأحد أطرافها دون غيره".
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