وزير الري أمام النواب: مشروعات الخطة القومية للمياه والري تبلغ تكلفتها الاستثمارية 900 مليار جنيه

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن تحسين نوعية المياه هدف أساسي لمشروعات التطوير مثل مشروعات معالجة المياه في مصارف غرب الدلتا وبحر البقر.





وأشار - خلال إلقاء بيانه بمجلس النواب - إلى أن ثاني محور هو تحسين كفاءة استخدام المياه ، وتشمل كفاءة المياه في الاستعمالات المنزلية والري ومختلف المجالات موضحا ثالث محاور تنمية الموارد المائية بحيث توفر الاحتياجات وتواجه الزيادة السكانية السريعة وأضاف من أجل تدبير موارد المياه يتم جلب مياه المطر والمياه الجوفية وتحليه مياه البحر.





وأوضح أنه تم ترجمة الخطة الإستراتيجية لخطة قومية حتى عام 2037 تشمل مشروعات تكلفاتها الاستثمارية 900 مليار جنيه لتوفير احتياجاتنا من المياه بمشاركة 9 وزارات في الدولة.





وأشار إلى أن الدولة صرفت 100 مليار جنيه في الأربع سنوات الماضية ، والعام الماضي هو الأقل في معدلات الشكاوي في المياه واستعرض الوزير ما تم تنفيذه في مجال ترشيد استهلاك المياه، وتشمل تبطين الترع المرحلة الأولى 7 آلاف كيلو تنتهي العام الماضي،

وجار تدبير الإعتمادات المالية ل 20 ألف كيلوا، وهذا يساهم في حل أزمات نهايات الترع وتحسين بيئة المياه، وعدالة توزيع المياه.



