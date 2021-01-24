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مرأة

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل ترايفل الشوكولاتة

الأحد 24/يناير/2021 - 07:06 م
طريقة عمل ترايفل
طريقة عمل ترايفل الشوكولاتة
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هاجر هانئ
يعتبر ترايفل الشوكولاتة من الحلويات الشهية التي يمكنك إعدادها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك.

وقدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ  طريقة عمل ترايفل الشوكولاتة بأقل المكونات.


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مقادير ترايفل الشوكولاتة:
2 كوب كريمة مخفوقة 
قالب كيك شوكولاتة جاهز
1 كوب فراولة 
1 كوب حليب 
1 كوب شوكولاتة مبشورة 
نعناع اخضر  للتقديم


طريقة تحضير ترايفل الشوكولاتة:
-يسخن الحليب على النار ثم تذوب الشوكولاتة في الحليب.
-يرص الكيك ثم يصب عليه الحليب.
-ثم ترص شرائح الفراولة ثم تضاف الكريمة المخفوقة.
-تزين بالفراولة والشوكولاتة المبشورة والنعناع.
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