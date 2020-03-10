بطرق مختلفة.. أسهل الوصفات لعمل صوص الشكولاتة بالمنزل

تعتبر الشوكولاتة من أشهى الأطعمة التي يفضلها الأطفال على وجه الخصوص إضافة إلى قدرتها على رفع هرمون السعادة، وسنقدم لكم عدة طرق لصوص الشيكولاتة
صلصة الشوكولاتة:
المقادير:
2/1 كوب سكر
2/1 كوب ماء
2 ملعقة كبيرة قهوة سريعة التجهيز
1 ملعقة كبيرة بودرة الكاكاو السادة
2/1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
الطريقة:
- في قدر صغير سميك القاعدة ضعي السكر، الماء، القهوة، الكاكاو والفانيليا.
- ضعي القدر على نار هادئة وقلبي إلى أن تغلي الصلصة.
- وزعي الصلصة على الكيك ودعيها لتبرد.
طريقة أخرى
المقادير:
لصلصة الشوكولاتة:
1 كوب قيمر/ قشدة
2/1 1 كوب كريما سائلة
200 غرام شوكولاتة مقطعة
2 ملعقة كبيرة بودرة الكاكاو السادة
2/1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
1 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان
الطريقة :
في قدر من "الستاينلس ستيل"، سخّني على نار هادئة القشده والكريما، أضيفي الشوكولاتة والكاكاو والفانيليا والقهوة.
- قلّبي إلى أن تذوب الشوكولاتة، واتركيه ليبرد.