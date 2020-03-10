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مرأة

بطرق مختلفة.. أسهل الوصفات لعمل صوص الشكولاتة بالمنزل

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 06:08 م
صوص الشيكولاته
صوص الشيكولاته
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آلاء حسن
تعتبر الشوكولاتة من أشهى الأطعمة التي يفضلها الأطفال على وجه الخصوص إضافة إلى قدرتها على رفع هرمون السعادة، وسنقدم لكم عدة طرق لصوص الشيكولاتة

صلصة الشوكولاتة: 

المقادير:
2/1 كوب سكر
2/1 كوب ماء
2 ملعقة كبيرة قهوة سريعة التجهيز
1 ملعقة كبيرة بودرة الكاكاو السادة
2/1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

الطريقة:
- في قدر صغير سميك القاعدة ضعي السكر، الماء، القهوة، الكاكاو والفانيليا.
- ضعي القدر على نار هادئة وقلبي إلى أن تغلي الصلصة.
- وزعي الصلصة على الكيك ودعيها لتبرد.

طريقة أخرى 

المقادير:

لصلصة الشوكولاتة:
1 كوب قيمر/ قشدة
2/1 1 كوب كريما سائلة
200 غرام شوكولاتة مقطعة
2 ملعقة كبيرة بودرة الكاكاو السادة
2/1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
1 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان

الطريقة :
في قدر من "الستاينلس ستيل"، سخّني على نار هادئة القشده والكريما، أضيفي الشوكولاتة والكاكاو والفانيليا والقهوة. 
- قلّبي إلى أن تذوب الشوكولاتة، واتركيه ليبرد.
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