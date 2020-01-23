طريقة عمل كرواسون بالشكولاتة

كرواسون بالشوكولاتة من المعجنات الشهية التى يعشق تناولها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقها الشهى و اللذيذ، فالنقدم لكم طريقة عمل كرواسون بالشوكولاتة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.
مقادير كرواسون بالشوكولاتة
3 كوب دقيق
رشة ملح
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة كبيرة خميرة فورية
3 ملعقة كبيرة لبن بودرة
ماء للعجن
ربع كوب زبدة
زبدة للدهن
- الحشو
كريمة الشوكولاتة
طريقة تحضير كرواسون بالشوكولاتة
* يخلط الدقيق والخميرة واللبن البودرة والسكر والملح
* تضاف الزبدة والماء ويقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة
* تغطى العجينة وتترك لتتخمر
* تفرد العجينة وتدهن بالزبدة وتقطع مثلثات
* تحشى بالشوكولاتة الكريمي
* توضع في صينية في الفرن حتى تمام النضج .