طريقة عمل كرواسون بالشكولاتة

كرواسون بالشوكولاتة من المعجنات الشهية التى يعشق تناولها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقها الشهى و اللذيذ، فالنقدم لكم طريقة عمل كرواسون بالشوكولاتة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.





مقادير كرواسون بالشوكولاتة

3 كوب دقيق

رشة ملح

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة خميرة فورية

3 ملعقة كبيرة لبن بودرة

ماء للعجن

ربع كوب زبدة

زبدة للدهن





- الحشو

كريمة الشوكولاتة





طريقة تحضير كرواسون بالشوكولاتة

* يخلط الدقيق والخميرة واللبن البودرة والسكر والملح

* تضاف الزبدة والماء ويقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة

* تغطى العجينة وتترك لتتخمر

* تفرد العجينة وتدهن بالزبدة وتقطع مثلثات

* تحشى بالشوكولاتة الكريمي

* توضع في صينية في الفرن حتى تمام النضج .