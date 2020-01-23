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طريقة عمل كرواسون بالشكولاتة

الخميس 23/يناير/2020 - 02:26 ص
طريقة عمل كرواسون
طريقة عمل كرواسون بالشكولاتة
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هاجر هانئ
كرواسون بالشوكولاتة من المعجنات الشهية التى يعشق تناولها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقها الشهى و اللذيذ، فالنقدم لكم طريقة عمل كرواسون بالشوكولاتة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.

مقادير كرواسون بالشوكولاتة
3 كوب دقيق 
رشة ملح 
 ملعقة كبيرة سكر 
ملعقة كبيرة خميرة فورية
 3 ملعقة كبيرة لبن بودرة
 ماء للعجن 
ربع كوب زبدة 
زبدة للدهن

- الحشو
كريمة الشوكولاتة 

طريقة تحضير كرواسون بالشوكولاتة
* يخلط الدقيق والخميرة واللبن البودرة والسكر والملح
* تضاف الزبدة والماء ويقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة
* تغطى العجينة وتترك لتتخمر
* تفرد العجينة وتدهن بالزبدة وتقطع مثلثات
* تحشى بالشوكولاتة الكريمي
* توضع في صينية في الفرن حتى تمام النضج .
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