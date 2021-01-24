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حوادث

رئيس النيابة الإدارية: عيد الشرطة ملحمة خالدة

الأحد 24/يناير/2021 - 02:32 م
عيد الشرطة
عيد الشرطة
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جودت عيد
هنأ المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشارين أعضاء النيابة الإدارية، الرئيس عبد الفتاح السيسي ورجال الشرطة البواسل ولشعب مصر العظيم بمناسبة عيد الشرطة المصرية.

وقال المنشاوي في برقية لتهنئة، إن يوم عيد الشرطة هو اليوم الذي سجل فيه رجال الشرطة البواسل ملحمة خالدة، واجهوا بها جنود المحتل بعد رفضهم بكل إباء الاستسلام لعدو يفوقهم عددًا وعتادًا ، ليكتبوا بدمائهم الطاهرة معاني البطولة والوطنية والفداء، ولتبقى سيرتهم العطرة شاهدًا على عظمة هذا الشعب وبطولة رجاله وما قاموا ويقومون به من تضحيات وبطولات سيخلدها التاريخ بأحرف من نور، من أجل الحفاظ على أمن الوطن وحمايته وسلامة شعبه.

وأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية،أن هذا اليوم هو فرصة لنا جميعًا لنتذكر شهداءنا من أبطال الشرطة الذين قدموا أرواحهم فداء وطنهم وشعبهم والذين رحلوا عنا بأجسادهم ولكن ظلت وستظل بطولاتهم نبراسًا نسير على دربه لنتعلم منه ونعلم أبناءنا وبناتنا معاني الوطنية والإخلاص.

وأضاف أن كافة مؤسسات الدولة ومن خلفها شعب مصر الأبي يقفون بجوار شرطة بلادهم في أداء رسالتهم السامية في مواجهة قوى الظلام والشر، لتظل مصر آمنة كما كانت عبر تاريخها العظيم.
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